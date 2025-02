Zwei Premieren im Schauspielhaus Graz

Mit „Maschinengespräche“ und „Slippery Slope“ feiern am Donnerstag, den 6. Februar sowie am Freitag, den 7. Februar 2025 zwei Inszenierungen ihre Premiere im Schauspielhaus Graz.

„Maschinengespräche oder: Ich liebe es, wenn Siri meinen Namen sagt.“

Vergangenheit und Zukunft verschmelzen in dieser binären Dämmerung. Ein flüchtiges Flimmern, ein Tanz aus Einsen und Nullen, erfüllt die Luft und zerrt an deinen Synapsen. Ein Theaterabend über digitale Identitäten. In einem Zeitalter, in dem die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zusehends verschwimmen, wagt das Team in der Konsole Graz einen Blick in die Zukunft. Das Theater wird zum Datenraum und die Bühne zum Labor für eine Utopie. Mit jedem Schritt tiefer in die digitale Welt werden neue Fragen aufgeworfen: Wer kontrolliert wen? Ist das Selbst nur eine Ansammlung von Daten? Und können Maschinen träumen? Das Ensemble gibt Einblicke in eine Welt, in der die Kontrolle längst an unsichtbare Systeme abgegeben wurde.

„Slippery Slope – Fast ein Musical“

„Slippery Slope“ zeichnet ebenso scharfsinnig wie humorvoll ein Panorama der zeitgenössischen Debattenkultur und wirft einen schonungslosen Blick auf die Abgründe der Unterhaltungsindustrie und Medienbranche. Die Zuschreibung „Fast ein Musical“ ist dabei Programm: Zwischen markanten Spielszenen werden große Musicalmomente aufgefahren. So entsteht ein einzigartiger Genre-Mix, der es erlaubt, komplexe Themen der Gegenwart hochunterhaltsam zu erzählen. Das Stück schrieb die bekannte israelisch-österreichische Regisseurin und Autorin Yael Ronen zusammen mit Komponist Shlomi Shaban. Yael Ronen inszenierte in der Vergangenheit selbst bereits mehrfach erfolgreich am Schauspielhaus Graz. Bei der österreichischen Erstaufführung von „Slippery Slope“, in der das Musical erstmals mit Live-Musik auf die Bühne kommt, führt nun der in der Steiermark aufgewachsene, zweifache Nestroypreisträger Felix Hafner Regie. In der vergangenen Spielzeit inszenierte er als Teil des Kollektivs „Institut für Medien, Politik & Theater“ bereits die überaus beliebte Serie „I AM FROM AUSTRIA“. Die Musikalische Leitung übernimmt der Grazer Musiker Sandy Lopičić, den bereits eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus verbindet. Er wird auch als Teil der Live-Band mit auf der Bühne stehen.