Humor, Musik & starke Botschaften: Villach feiert den Frauentag

Am 4. März steht im Congress Center Villach Frauenpower im Fokus.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 18:06 / ©Fotomontage Canva

Der Internationale Frauentag am 8. März dient dazu, auf die Rechte von Frauen und bestehende soziale, wirtschaftliche und politische Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Zudem ist der Tag eine Gelegenheit, Errungenschaften von Frauen weltweit zu feiern und für eine gerechtere Zukunft einzutreten. Am 4. März wird in Villach zu diesem Anlass gefeiert: Das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten und das Frauenreferat Villach laden zu einem Fest ein.

Frauenpower: Kabarett und Musik

Im Congress Center Villach wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Mit dabei ist etwa die Wiener Kabarettistin Katie La Folle, die in ihrem Programm „Rettet die Teetassen“ ungewolltes Bürgertum, neue Familienmodelle und die Suche nach Sicherheit in den Blick nimmt. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Villacherin und DJane Simone Dueller, durch den Abend führt Martina Klementin.