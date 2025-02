Wiener Unternehmen auf der Suche: 7.000 Firmen suchen Mitarbeiter

In Wien werden in den kommenden Jahren 100.000 neue Arbeitsplätze frei.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 18:30 / ©Leserfoto

In den nächsten fünf Jahren werden in Wien 7.000 Unternehmen, die zusammen etwa 100.000 Arbeitsplätze bieten, nach einem geeigneten Nachfolger suchen. Diese Übergaben sind nicht nur für die betroffenen Unternehmer von zentraler Bedeutung, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Wien als Ganzes. „Übernahmen stellen sicher, dass Innovationen und Know-how in Unternehmen nicht verloren gehen und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Gleichzeitig entwickeln sich die meisten übernommenen Betriebe wirtschaftlich positiv“, erklärt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Positive Auswirkungen auf die Wirtschaft

Die Zahlen zeigen: 61 Prozent der Nachfolger schaffen es, den Umsatz der übernommenen Unternehmen zu steigern, 60 Prozent erhöhen das Investitionsvolumen, und 36 Prozent der neuen Inhaber stellen zusätzlich Mitarbeiter ein. Ruck hebt hervor, dass Nachfolger von den bestehenden Strukturen und den langjährigen Kundenbeziehungen profitieren. „Wer ein Unternehmen übernimmt, startet nicht bei Null, sondern kann sofort im Geschäft durchstarten“, so der Wirtschaftsexperte.

Vorteile einer Übernahme statt Neugründung

Im Vergleich zu einer Neugründung bieten Übernahmen zahlreiche Vorteile: Ein etabliertes Team, eine solide Marktstellung und der Ruf des Unternehmens sind wertvolle Ressourcen. Die Herausforderung der Anlaufphase, die bei einer Neugründung oft mit Unsicherheiten und Risiken verbunden ist, entfällt. Zudem profitieren Nachfolger von direkten Einnahmen und einem stabilen Kundenstamm.

Unterstützung durch die Wirtschaftskammer Wien

Um die Übergabeprozesse zu erleichtern, setzt sich die Wirtschaftskammer Wien für die Abbau bürokratischer Hürden und eine gebührenseitige Entlastung ein. Besonders wichtig ist, dass der Übergabeprozess für alle Beteiligten so reibungslos wie möglich verläuft. Ruck erklärt: „Ein Viertel aller österreichischen Übernahmen findet in Wien statt, und 60 Prozent der Unternehmer ab 55 Jahren planen, in den kommenden Jahren ihr Unternehmen zu übergeben.“