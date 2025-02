Kinder-Uni: Volksschüler diskutieren über Weisheit und Konflikte

An vier Terminen im Jahr sind es nicht erwachsene Studierende, die in den Hörsälen und Seminarräumen lernen und forschen, sondern Volksschulkinder. 140 Kinder nahmen an der „UNI FÜR KINDER. Kinderuniversität für Volksschulen“ teil, die am 5. und 6. Februar über die Bühne ging. Sie alle sind mit ihren Lehrerinnen aus der Volksschule St. Georgen am Sandhof, der Volksschule Liebenfels, der Volksschule Poggersdorf und der Volksschule 10 Körnerschule an die Uni gekommen, um an zwei spannenden Vormittagen in die Welt der Wissenschaft einzutauchen.

Kindliche Antworten auf existenzielle Fragen

Schon beim ersten Vortrag zur Frage „Woher wissen wir überhaupt, was wir wissen?“ stellten die Kinder eindrucksvoll unter Beweis, dass sie sich mit den Grundprinzipien der Wissenschaft schon auskennen und bestens zwischen Fake und Tatsachen unterscheiden können. Jasmina Deljanin-Hudelist und Rosemarie Schöffmann vom Zentrum für Friedensforschung und Friedenspädagogik fragten dann am Mittwoch „Was ist ein Konflikt und wie kannst du damit umgehen?“. Die Kinder zeigten ihnen viele Strategien auf, wie sie am besten mit Wut umgehen können. Am Donnerstag fragte Judith Glück (Institut für Psychologie) „Was ist Weisheit – und wie können Kinder weise handeln?“ und überlegte gemeinsam mit den Kindern, warum Dumledore oder Yoda weise Figuren sind.

©Thomas Hude

Bibliotheksschatz und Jungle Loop

Großer Beliebtheit erfreute sich auch das Programm der Universitätsbibliothek, bei dem die Kinder auf eine Reise durch die Schatzkammern der Bibliothek gingen. Schließlich begeisterten an beiden Tagen Cornelia Doppelhofer und Dieter Bucher von der Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Jungle Loop, in dem sie am eigenen Leib erfuhren, wie sich Musik anfühlt, wenn man selbst ein Teil davon wird. Zwei weitere Termine der UNI FÜR KINDER finden im Juli statt (bereits ausgebucht). Die nächste Ausschreibung ergeht im Herbst an alle Kärntner Volksschulen.