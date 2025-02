25 Jahre für steirische Immobilienwirtschaft: „Leicht fällt es mir nicht“

Im Jahr 2000 wurde Gerald Gollenz erstmals in den Ausschuss der Fachgruppe gewählt. Eine Funktionsperiode später, 2005, übernahm er dann die Obmannschaft. „Prägend war neben der guten Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und dem Team der Wirtschaftskammer vor allem die zahlreichen Krisen für die Branche! Ob Wirtschafts-, Euro-, Flüchtlings- oder Energiekrise – die Zeiten waren und sind zukünftig turbulent und wirken sich sehr unmittelbar auf unsere Branche aus“ so Gollenz. „Auch Höhen wie die Goldgräberstimmung bei Anlegerwohnungen und der Immoboom waren Teil der Entwicklungen. Und daher kann ich rückblickend auch klar festhalten, dass Immobilien wie ein Fels in der Brandung diese Zeiten krisensicher überstehen!“

Branche sichtbar machen

„Genau aus diesem Grund war und ist es wichtig, die Interessensvertretung für unsere Mitgliedsbetriebe in der Steiermark mit aller Kraft wahrzunehmen“ so Gollenz, der von Anfang an als Obmann einen Schwerpunkt auf die Imagebildung und damit Bedeutung der Branche setzte. „Sichtbar zu machen, was unsere Branche tagtäglich leistet, stand für mich immer ganz oben auf der Agenda,“ betont der (Noch-)Obmann. „Denn nur mit Verständnis für unsere Leistung schafft man auch ein offenes Gehör für unsere Probleme und Anliegen.“

Initiative „Immobiliensektor“ fördert Austausch

„Wichtig war mir darüber hinaus auch, dass sich alle Branchen, die rund um eine Immobilie tätig sind, über die Initiative „Immobiliensektor“ austauschen. Eine Krise am Immobilienmarkt hat weitreichende Folgen auf unterschiedlichste Wirtschaftszweige. Diese zusammen zu bringen und auch gemeinsame Forderungen aufzustellen, war und ist unausweichlich für die Stabilität der Unternehmen am Markt“, ist Gollenz überzeugt, dessen weiteres Anliegen es immer war, Mitglieder durch umfassendes Service und einen regen Austausch zu stärken und zusammen zu führen. „Die Bundesimmobilientage 2010, 2019 und 2024 wurden in der Steiermark ausgerichtet und brachten somit auch Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich zu uns“ so Gollenz.

Brückenbauer am Immobiliensektor

Wie sich die Immobilienwirtschaft nach den massiven Einschränkungen durch KIM- Verordnung, Bestellerprinzip bei Mietwohnungen oder den immer komplizierter werdenden Rahmenbedingungen verändern werde, hänge vor allem davon ab, wie geeint man sich für die Forderungen der Branche einsetze, um gehört zu werden, betont Gollenz: „Das Ende der KIM-Verordnung konnten wir nämlich nur so durchsetzen. Selbst wenn wir vor politischen Wendepunkten im Bund und in der Steiermark stehen, die Anliegen unserer Betriebe bleiben dieselben! Auch der Sprecher der steirischen Bauträger, Andreas Kern, ist mit seiner Expertise und seinem Einsatz bestens gerüstet!“

Kern: „Ich erlebe täglich selbst, wo es hakt“

Der Bauträger, Immobiliensachverständige und Sprecher der steirischen Bauträger kennt die Problemfelder schon berufsbedingt bis ins kleinste Detail. „Von Hürden im Bauverfahren über Planungsunsicherheit bis hin zu überbordenden rechtlichen Grundlagen – ich erlebe täglich selbst, wo es hakt und weiß auch, was es brauchen würde: weniger Bürokratie, viel mehr Zusammenarbeit und gute Lösungen! Im Berufsalltag wie in der Interessensvertretung!“, erklärt Kern.

Gollenz: „Leicht fällt es mir nicht“

Gollenz beendet seine Funktion als Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO Steiermark mit Ende dieser Periode. „Leicht fällt es mir nicht“, so Gollenz. „Die Baustellen für die steirische Branche wurden in den letzten Jahren durch strenge Finanzierungsvorgaben und schwierige rechtliche Rahmenbedingungen wirklich nicht einfacher! Zu tun gibt es leider mehr als genug!“ Mit Ende der Legislaturperiode beziehungsweise den anstehenden Wirtschaftskammerwahlen werden somit die Weichen neu gestellt. „Danke an alle, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben und den einen oder anderen Erfolg ermöglichten!“ so Gollenz abschließend.