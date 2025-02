Achtung Betrug: Wie sicher ist der Handel wirklich?

Auch in Österreich steigen die Gefahren im Online-Handel stetig.

Die neue Sicherheitsstudie 2025, die vom Handelsverband zusammen mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI), dem Bundeskriminalamt (BK) und der Kriminalprävention durchgeführt wurde, zeigt alarmierende Zahlen: 86 Prozent der österreichischen Händler haben bereits Kriminalität in ihren Geschäften erlebt, davon 42 Prozent mehrfach. Durch Ladendiebstähle entsteht jährlich ein Schaden von über 500 Millionen Euro, was mehr als 0,6 Prozent des Gesamtumsatzes des Einzelhandels ausmacht.

Innenminister Karner fordert verstärkten Schutz vor digitalen Bedrohungen

Auch die Bedrohung durch Cyberkriminalität wächst. Innenminister Gerhard Karner erklärte, dass die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz österreichischen Händlern große Chancen bieten, neue Märkte zu erschließen. „Gleichzeitig steigt jedoch das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden“, erklärte er. Weitere Bedrohungen wie Phishing, Schadsoftware und digitale Erpressung kämen hinzu. Aus diesem Grund werde das Bundesministerium für Inneres seine Anstrengungen weiterhin konsequent fortsetzen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Sicherheitsstudie 2025: Kriminalität im Internet steigt

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will fasste die zentralen Ergebnisse der Sicherheitsstudie 2025 zusammen, indem er betonte, dass Konsum eng mit Psychologie verbunden sei. Ein sicheres Einkaufserlebnis sei daher unerlässlich und auch die Betriebe müssten ihre Sicherheitsmaßnahmen aufrüsten. Im Jahr 2024 sei die Zahl der Straftaten sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce deutlich gestiegen. Mehr als vier Fünftel aller österreichischen Geschäfte waren bereits von Kriminalität betroffen. „Im Onlinehandel wurden 64 Prozent der heimischen Webshops durch Cybercrime und Bestellbetrug geschädigt. Daher sind Investitionen in die Sicherheit nie teuer. Teuer wird es nur, wenn man nichts investiert“, erklärte er.

Sicherer Einkauf: Österreicher schätzen den stationären Handel

Positiv ist, dass die meisten österreichischen Konsumenten den stationären Handel als sicher wahrnehmen. Robert Spevak, Leiter des Ressorts „Sicherheit im Handel“ beim Handelsverband sagte, dass der Sicherheitswert im Einzelhandel im Durchschnitt bei 83 von 100 Punkten liegt. 93 Prozent der Kunden nehmen Sicherheitsmaßnahmen wie Warensicherungssysteme wahr, nur etwa 10 Prozent finden diese störend.

Häufige Kriminalität im Handel: Ladendiebstahl und Schutzmaßnahmen

Ladendiebstahl führt die Liste der häufigsten Vergehen im stationären Handel an, von dem 91 Prozent der Händler bereits betroffen waren. Auch die Bezahlung mit Falschgeld ist weit verbreitet (45 Prozent), gefolgt von klassischen Einbrüchen (42 Prozent). Fast alle Händler haben mittlerweile spezifische Schutzmaßnahmen gegen Kriminalität in ihren Geschäften eingeführt. Zu den gängigsten Maßnahmen gehören der Verschluss von Betriebsräumen (53 Prozent), Schulungen für das Personal (47 Prozent) und Videoüberwachung (41 Prozent).

Steigende Gefahren im Handel: Kriminalität und Betrug

Neue Gefahren durch Onlinehandel: Cyberkriminalität und Betrug

Neben den Sicherheitsrisiken im stationären Handel sind im vergangenen Jahrzehnt viele neue Gefahren aufgetreten, die durch den Boom des Onlinehandels begünstigt wurden. Besonders die Cyberkriminalität bleibt eine erhebliche Bedrohung, vor allem für größere Unternehmen. Auch der Bestellbetrug hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. „Kriminelle nutzen die Anonymität des digitalen Raums, um ihre Machenschaften zu verschleiern“, erklärte der Direktor des Bundeskriminalamtes, General Andreas Holzer.

Cyberkriminalität im Handel: Häufigste Bedrohungen 2025

Die häufigsten Formen von Cyberkriminalität im Handel sind derzeit Phishing (63 Prozent), Malware-Angriffe (56 Prozent), Botnetze (23 Prozent), Cyber-Erpressung durch Hacker (21 Prozent) und Ransomware (19 Prozent). Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Betroffenen in fast allen Bereichen gestiegen, mit Ausnahme von Cyber-Erpressung und Ransomware, bei denen ein Rückgang zu verzeichnen ist.

Neue Betrugsmaschen: Deepfake und Cryptojacking

Besorgniserregend ist, dass sich neue Betrugsformen wie Deepfake-Betrug (KI-generierte Fake-Videos) mit 14 Prozent und Cryptojacking (7 Prozent) immer häufiger durchsetzen. Im Bereich des E-Commerce treten aktuell insbesondere Bestellungen auf, bei denen die Käufer bereits wissen, dass sie die Rechnung nicht bezahlen können (63 Prozent). Auch das Verwenden falscher Namens- oder Adressdaten (57 Prozent) sowie das Leugnen des Erhalts von Waren, obwohl sie korrekt geliefert wurden, ist weit verbreitet (54 Prozent).

Betrügerische Online-Shops: Viele Konsumenten fallen darauf rein

Ein weiteres alarmierendes Ergebnis der Studie ist, dass 27 Prozent der Konsumenten bereits auf betrügerische Online-Shops hereingefallen sind. Besonders betroffen sind die Branchen Mode, Elektronik sowie Urlaub und Reisen. Zudem gaben 17 Prozent der befragten Händler an, dass ihre Webshops bereits kopiert wurden, was das Vertrauen in den Onlinehandel weiter erschüttert.

Beliebteste Online-Payment-Methoden: Kreditkarte, PayPal, Vorkasse

Die Kreditkarte ist die häufigste Zahlungsmethode im Onlinehandel und wird in 84 Prozent der Webshops akzeptiert. Es folgen PayPal mit 71 Prozent, Vorkasse mit 62 Prozent, Sofort-Überweisung/Klarna mit 54 Prozent und Debitkarten-Zahlungen mit 49 Prozent. Bei den neuen Zahlungsmethoden liegen Apple Pay mit 28 Prozent und Google Pay mit 22 Prozent vorne.

Sicherheitsstrategien im Handel: Polizei setzt auf Prävention und Zusammenarbeit

Es ist unumgänglich, ein besonderes Augenmerk auf den Faktor Sicherheit im Handel zu werfen. Oberst Alexander Homola, Leiter des Referats für Community Policing im Innenministerium, erklärte, dass die österreichische Polizei neben der Ermittlungsarbeit und der Verfolgung von Tätern auch den präventiven Ansatz verstärkt verfolgt. Mit den Programmen „Gemeinsam Sicher beim Einkaufen“ und „Gemeinsam Sicher im Online-Handel“ haben das Innenministerium und der Handelsverband eine Plattform geschaffen, die es österreichischen Händlern ermöglicht, Sicherheitsaspekte sowohl bei der Einrichtung ihrer physischen als auch digitalen Geschäfte zu berücksichtigen und im laufenden Betrieb umzusetzen.