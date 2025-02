Mysteriöser Diebstahl: 147.000 Euro Baugerüst verschwindet über Nacht

Die Meidlinger Gerüstbau GmbH hat den Verlust eines Baugerüsts im Wert von 147.000 Euro gemeldet. Das Gerüst war über mehrere Monate hinweg an der Liegenschaft Margaretengürtel 114 bis 118 im fünften Wiener Bezirk aufgestellt. Laut der Baufirma wurde das Gerüst „unberechtigterweise“ abgebaut, und zwar zwischen dem 23. und 25. Januar. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts der Veruntreuung.

Abbau ohne Auftrag

„Die Demontage wurde nicht von uns durchgeführt und auch nicht von uns beauftragt“, erklärt Benjamin Hoops, Standortleiter der Meidlinger Gerüstbau GmbH. Der Abbau des Gerüsts mit einer Fläche von rund 2.800 Quadratmetern sei für die Firma ein schwerer Verlust. Das Gerüst war ursprünglich für eine mittlerweile insolvente Firma aufgestellt worden.

Hinweise und Fotos erbeten

Die Gerüstbauer haben in einem Aushang um sachdienliche Hinweise gebeten. Wer Informationen darüber hat, wer das Gerüst demontiert oder abtransportiert hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02236 / 29600 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. Auch Fotos von den Abbauarbeiten oder von Fahrzeugen, die in Zusammenhang mit der Demontage stehen, könnten helfen. Die Firma kündigte an, dass Hinweise, die zur Aufklärung des Verbleibs des Baugerüsts führen, belohnt werden. Die Landespolizeidirektion hat inzwischen Ermittlungen gegen unbekannte Täter eingeleitet.