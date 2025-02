Aus Panik: Salzburger zahlt 395 Euro für wenige Sekunden

Ein Mann ist in einen Privatparkplatz nur kurz eingefahren und hat dann fast 400 Euro dafür zahlen müssen.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 19:51 / ©Fotomontage: Screenshot "Google Streetview"

Wir haben bereits vor einigen Tagen darüber berichtet, dass in Teilen Österreichs, darunter in Graz, Oberösterreich und Wien immer häufiger Besitzstörungsbriefe eintrudeln. Der Grund: Sie haben kürzer oder länger auf einer Fläche/einem Parkplatz, der als Privatgrund gekennzeichnet ist, mit dem Auto angehalten. Die Strafe: 395 Euro. Mehr dazu hier: Fast 400 Euro: Österreichern flattern Straf-Briefe ins Haus.

„Ich habe dann aus Panik den Betrag bezahlt“

Nun hat sich ein ebenfalls betroffener 5 Minuten-Leser aus Salzburg bei der Redaktion gemeldet. In der dortigen Elisabethstraße sei er zur Hälfte in den besagten Privatparkplatz eingefahren, ehe er das große Schild sah, das besagte, dass er dort eben nicht ohne Genehmigung einfahren oder parken durfte. Obwohl er gleich wieder rausgefahren ist, kam wenig später der Brief mit der Strafe. „Ich habe dann aus Panik den Betrag bezahlt“, erzählt er gegenüber 5 Minuten.

Ist das Schild groß genug?

Vonseiten der Arbeiterkammer in Salzburg bestätigt man gegenüber 5 Minuten Anfragen zu der Thematik und Örtlichkeit. Gleichzeitig erklärt man allerdings auch: „Die Örtlichkeit ist ein Parkplatz, wo es leicht erkennbar ist, dass man sich da nicht frei hinstellen darf ohne Berechtigung.“ Selbes erklärt man auf Nachfrage auch seitens des Rechtsanwaltsbüros aus Wien, das für die Zustellung der Klagsandrohungen zuständig ist. Das Schild sei demgemäß groß genug. Normale Verkehrsschilder hätten „nur gut ein Fünftel der Größe der Beschilderung“.

„Prinzipiell nicht ausschlaggebend, wie lange die Störung ist“

Dennoch stellt sich hier die Frage, ob die Reaktion nicht übertrieben sei, zumal besagter 5 Minuten-Leser nur wenige Sekunden und außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Parkplatz gewesen sei. Martina Plazer von der AK Salzburg meint dazu: „Prinzipiell ist es nicht ausschlaggebend, wie lange die Störung ist. Es gibt aber ein Schikaneverbot. Das gilt vor allem bei sehr geringen Eingriffen in den Besitz.“ Der Rechtsanwalt meint dazu wiederum, dass es irrelevant sei, aus welchem Grund und wie lange das Fahrzeug abgestellt gewesen wäre. Und weiter: „Schikane liegt hier viel eher seitens jener Fahrzeuglenker vor, welche trotz unübersehbarer Ausschilderung fremde Besitzrechte nicht zu respektieren wissen.“

„Faires und rechtskonformes Vergleichsangebot“

Bei dem Brief, den man von der Rechtsanwaltskanzlei bekommt, handelt es sich übrigens um ein Angebot zum Klagsverzicht – allerdings eben nur, wenn man die 395 Euro bezahlt. Ein „faires und rechtskonformes Vergleichsangebot“ heißt es dazu seitens des Rechtsanwalts – zumal die gerichtlichen Kosten eines Besitzstörungsverfahrens in Österreich durchaus auch schon einmal mehr als 1.000 Euro ausmachen könnten.

Das rät die Arbeiterkammer Betroffenen

Ähnlich sieht das die AK Salzburg, die erklärt, dass Besitzstörungsverfahren immer einzelfallabhängig seien und man das Risiko habe, nicht zu wissen, wie das Gericht entscheiden würde. Das Urteil bleibe im Ermessen des Richters. Dennoch rät man immer dazu, eine Unterlassungserklärung abzugeben und die Kosten der Halterauskunft zu begleichen. Seitens des Rechtsanwaltsbüros meint man jedoch, dass das nicht ausreichend sei, um eine Besitzstörungsklage zu vermeiden: „Es könnte ansonsten auf oder vor jedem Privatgrund in Österreich einmalig widerrechtlich geparkt werden, was das Instrumentarium der Besitzstörungsklage ad absurdum führen würde.“ Der Besitzer war für 5 Minuten auf Nachfrage nicht erreichbar.