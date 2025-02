„Gaudiabend in Rot“: Fröhliches Faschingsfest in Ebenthal

Bei der Faschingsnacht 1.0 in Ebenthal wurde in kreativen Kostümen ausgelassen gefeiert.

Bei der Faschingsnacht 1.0 in Ebenthal wurde in kreativen Kostümen ausgelassen gefeiert.

Am 1. Feber 2025 verwandelte sich Ebenthal in eine Hochburg des Faschings, als die SPÖ Ebenthal zur Faschingsnacht 1.0 lud. Unter dem Motto „Ein Gaudiabend in Rot“ feierten zahlreiche Gäste, unter anderem SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Landtagsabgeordneter Ervin Hukarevic, Ehrenbürger und Altbürgermeister Franz Felsberger, Pensionisten-Obmänner Franz Hörnler und Josef Dobernigg sowie die Volksschuldirektorin Vera Schweiger in fantasievollen Kostümen und bester Laune bis in die frühen Morgenstunden.

Kreative Verkleidungen und tolle Stimmung

„Die Veranstaltung lockte Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern an, die mit kreativen Verkleidungen und ausgelassener Stimmung für ein farbenfrohes und fröhliches Fest sorgten“, heißt es seitens der Veranstalter. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Die Wörtherseer“. Ein Highlight des Abends war die Maskenprämierung, an der 23 Gruppen und Einzelpersonen teilnahmen. Alle Teilnehmer wurden für ihre kreativen Kostüme ausgezeichnet.

Ebenthaler Faschingsnacht 2.0 soll kommen

„Ein besonderer Dank gilt dabei den vielen Sponsoren und Unterstützern“, so die SPÖ Ebenthal. Nach diesem gelungenen Auftakt steht für die Roten in Ebenthal fest: Die Faschingsnacht soll an die Tradition der Ebenthaler Maskenbälle der 1980er bis in die 2000er Jahre anknüpfen. „Die SPÖ Ebenthal freut sich deshalb bereits darauf, auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Gäste bei der Ebenthaler Faschingsnacht 2.0 willkommen heißen zu dürfen“, erklären die Veranstalter abschließend.