Prozessfinanzierer gefunden: Kärntner Kommunen gehen gegen Baukartell vor

Die Aufdeckung des österreichweiten Baukartells sorgte für Furore – kein Wunder, handelt es sich dabei doch um den größten Kartellskandal in der Geschichte Österreichs. Auch Kärntner Gemeinden und Städte wurden zum Opfer illegaler Preisabsprachen und der Freunderlwirtschaft bei der Zuteilung von Aufträgen. Wie der Städtebundobmann und Bürgermeister von Villach Günther Albel gegenüber dem ORF Kärnten bekannt gab, wurde nun nach einer Ausschreibung ein Prozessfinanzierer gefunden, der den Kärntner Kommunen helfen wolle. Nun will man eine Schadenersatzklage einreichen. Die Gemeinden und Städte allein könnten sich laut Aussagen von Albel einen solchen Prozess nicht leisten. Darum wurde nach Rücksprache mit dem Gemeinde- und Städtebund die Hinzuziehung eines Prozessfinanzierers vereinbart, um gegen die Milliardenkonzerne prozessieren zu können.

Was ist ein Prozessfinanzierer? Ein Prozessfinanzierer ist ein Unternehmen oder eine Institution, die die Kosten eines Rechtsstreits für eine Partei übernimmt. Dabei trägt der Finanzierer das finanzielle Risiko des Verfahrens (z. B. Gerichtsgebühren, Anwaltskosten, Gutachten) und erhält im Erfolgsfall eine Gewinnbeteiligung.

Millioneninvestitionen in Villach während Baukartellzeit

Auch die Stadt Villach selbst war von den Kartelltätigkeiten betroffen. Laut Albel seien in dem Zeitraum, in dem das Baukartell lief, viele Millionen in Villach investiert worden. Das genaue Ausmaß der Schädigung, die durch die unlauteren Absprachen entstanden ist, wird sich erst im Laufe des Verfahrens herauskristallisieren. Wie der ORF berichtet, werden sich in einigen Wochen der Städte- und Gemeindebund zu einer Informationsveranstaltung treffen.

Schaden in Millionenhöhe durch Baukartell

Von 2002 bis 2017 liefen in Österreich illegale Preis- und Marktaufteilungsabkommen zwischen großen Bauunternehmen – das sogenannte „Baukartell“. Etwa 40 Firmen hatten sich abgesprochen, um öffentliche Bauaufträge zu überhöhten Preisen zuzuteilen, wodurch Wettbewerb verhindert und der Staat sowie private Auftraggeber finanziell geschädigt wurden. Die Bundeswettbewerbsbehörde begann 2017 mit Ermittlungen, die schließlich hohe Geldstrafen und zahlreiche Selbstanzeigen nach sich zogen. Besonders betroffen waren Infrastrukturprojekte wie Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten, wobei Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe im Raum stehen.