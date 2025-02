Kreatives Lichtkonzept in St. Radegund: Kunst schmückt Straßenlampen

In St. Radegund bricht eine neue Ära der Erleuchtung an – und das wortwörtlich! Über 18 verschiedene Straßenlaternen gibt es bereits in St. Radegund und viele sind aufgrund des Alters nicht mehr renovierungsfähig. Eine einheitliche Lampenart, die viele Eigenschaften (unter anderem Sparsamkeit, Lichtverschmutzung, ökologische Nachhaltigkeit) verbinden soll und durch einen längeren Prozess geprüft wurde, gilt es nun von der Bevölkerung zu finalisieren.

Lichtmasten als Kunstwerke

Die Entscheidung, welche Lampen in Zukunft das St. Radegunder Orts- und Straßenbild prägen werden, wird nämlich durch eine Umfrage in der Gemeindezeitung erhoben. Ergänzend dazu hat die Gemeinde eine revolutionäre Idee geboren, die nicht nur Licht ins Dunkel bringt, sondern auch die Kunst in den Alltag der Bürger integriert. Lichtmasten werden in Kürze nicht mehr nur funktionale Objekte sein, sondern auch für Kunstwerke erleuchtet. Das neue Lichtkonzept der Gemeinde verspricht, nicht nur den öffentlichen Raum zu verschönern, sondern auch das Bewusstsein für Kunst und Kultur zu schärfen. Künstler aus der Region werden dazu eingeladen, ihre Werke auf den Lichtmasten zu präsentieren, wodurch ein einzigartiger Dialog zwischen Kunst und Bürgerschaft entsteht. Man kann sich schon jetzt auf spannende und überraschende Begegnungen mit der Kunst freuen – Bernd Wolfgruber setzt als erster die Initiative und schenkte der Gemeinde spannende und teils skurrile Skulpturen.

©Gemeinde St. Radegund Der Autodidakt und Land-Art Künstler Bernd Wolfgruber verschönert das Ortsbild mit innovativen Kunstobjekten, die rollierend in der Gemeinde an Straßenlaternensäulen befestigt werden

Lokale Künstler fördern

Bestimmt wird es auch kritische Stimmen geben, doch gilt es, den grauen Alltag ein wenig bunter zu gestalten, heiß es von der Gemeinde. Ein weiterer Vorteil dieses Projekts ist die Förderung der lokalen Künstlergemeinschaft. Durch die Präsentation ihrer Werke im öffentlichen Raum erhalten die Künstler nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern auch die Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. „Insgesamt scheint das neue Lichtkonzept von St. Radegund eine brillante Idee zu sein, die unseren Ort in ein leuchtendes Paradies verwandeln könnte. Ob es sich langfristig bewährt, wird die Zeit zeigen, aber eines ist sicher: St. Radegund wird in neuem Glanz erstrahlen – und das nicht nur im übertragenen Sinne“, meint Bürgermeister Jakob Taibinger.