Viel Grau, wenig Sonne – aber mildere Temperaturen

Der Freitag startet in den meisten Regionen mit vielen Wolken oder Hochnebel. Die Sonne zeigt sich nur selten, vor allem im äußersten Westen und stellenweise im Süden sind kurze Auflockerungen möglich.

Kaum Niederschlag, milde Temperaturen

Schneeflocken sind nur vereinzelt möglich, hauptsächlich östlich der Hohen Tauern. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen -7 und +1 Grad, tagsüber steigen sie auf 1 bis 9 Grad. Am wärmsten wird es in Tirol, wo der Südföhn für milde Luft sorgt. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht meist schwach bis mäßig. In Ober- und Niederösterreich sowie in den Föhntälern an der Alpennordseite kann er am Nachmittag lebhafter werden.