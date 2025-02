Kärntner Schule macht Flüchtlingslager mit besonderem Besuch eine Freude

Die Schülerinnen und Schüler der International School Carinthia besuchten das Flüchtlingslager in Villach.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 20:45 / ©zVg

Im Sinne des Schulmottos „Together we are ISC“ unterstrich diese Initiative die Bedeutung sozialer und humanitärer Aktionen innerhalb der Gemeinschaft. Mit einem Bus voller eifriger Schüler wurde der Besuch sorgfältig organisiert, um den Kindern im Flüchtlingslager eine freudige Erfahrung zu ermöglichen. Vollgepackt mit Spielzeug und Süßigkeiten kamen die ISC-Schüler im Lager an, bereit, nicht nur Geschenke zu verteilen, sondern auch Momente der Freude und Verbundenheit.

Verbundenheit durch Spiel und Spaß

„Das Treffen waren wirklich herzerwärmend. Die beiden Gruppen fanden schnell zueinander, tauschten Süßigkeiten aus, sangen Lieder und tanzten zusammen. Es war klar, dass Kinder trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe durch Spiel und Spaß miteinander verbunden werden können. Das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder im Camp war ein Beweis dafür, wie einfache Taten der Freundlichkeit Glück und Solidarität fördern können!“, so eine Teilnehmerin. Und: „In einer Welt, die oft durch Unterschiede geteilt ist, erinnern uns Veranstaltungen wie diese daran, dass Mitgefühl keine Grenzen kennt und dass wir gemeinsam das Leben anderer Menschen verändern können.“

ISC für Weltbürgertum und Freundlichkeit

Ein großes Dankeschön geht an den Leiter der Bundesbetreuungseinrichtung, Gerald Brandstätter, sowie Emily Staudacher und Erica Zent für die Organisation dieser wunderbaren Veranstaltung. Das Engagement nicht nur für akademische Exzellenz, sondern auch für soziale Verantwortung und philanthropische Aktionen macht die International School Carinthia zu einem Leader bei der Förderung von Werten wie Freundlichkeit und Weltbürgertum unter ihren Schülern.