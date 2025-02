Wien-Wetter: Kaum Sonne, aber trocken

Am Freitag bleibt der Himmel über Wien meist wolkenverhangen. Die Sonne zeigt sich nur selten, Regen oder Schnee sind jedoch nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 0 bis +1 Grad. Tagsüber wird es mit maximal 4 Grad etwas milder, bleibt aber kühl. Der Wind weht zunächst schwach aus Südost, frischt am Nachmittag aber auf und kann dann mäßig werden, so die Prognose der GeoSphere Austria.