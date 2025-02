„Knitflix“: Erstes Strick-Kino in Graz

Das Rechbauerkino in Graz lädt am 25. Februar zum Strick-Kino ein

Viele schwören auf die meditative Wirkung von Stricken. Besonders am Abend neben dem Fernseher greifen immer mehr zur Nadel und zaubern die verschiedensten Wollkreationen. Das Rechbauerkino hat sich von diesem Trend inspirieren lassen und veranstaltet ein Strick-Kino in Graz. Das Event, welches am Dienstag, den 25. Februar 2025 stattfinden wird, läuft unter dem Namen „Knitflix“. Welcher Film gespielt wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. „Weitere Details folgen in Kürze“, heißt es vom Filmzentrum im Rechbauerkino.