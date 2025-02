Unfall am Bahnübergang: Auto kollidiert mit Schnellzug

Das Auto der Frau wurde bei dem Unfall in Wolfsberg schwer beschädigt.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 20:58 / ©BFVFB/C. Karner

Am 6. Feber 2025 um 18.30 Uhr näherte sich eine 72-jährige Frau aus Wolfsberg mit dem Auto dem Bahnübergang St. Thomas in Wolfsberg. Da dort die Ampel auf Rot stand, reduzierte sie die Geschwindigkeit und stoppte ihr Fahrzeug, wie sie selbst gegenüber der Polizei angab. Als der herannahende Schnellzug mit geringer Geschwindigkeit vorbeifuhr, rollte der PKW gegen die letzte Zuggarnitur und wurde schwer beschädigt. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr Auto war nicht mehr betriebstauglich und wurde abgeschleppt. „Die Zuggarnitur wurde leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Presseaussendung.