Eltern empört: Villacher Eislaufplatz schließt vor den Semesterferien

Seit Mitte November hat der Eislaufplatz am Villacher Rathausplatz für große und kleine Kufenflitzer geöffnet. Doch nicht mehr lange: Wie die Stadt in den sozialen Medien bekannt gab, ist am Samstag, den 8. Feber, der letzte Betriebstag. Danach wird abgetaut – und das ausgerechnet vor den Semesterferien, die in Kärnten am Montag starten.

VSV-Showtraining zum Abschluss

„Auch in diesem Jahr war sehr viel los auf unserem beliebten Eislaufplatz auf dem Rathausplatz. In dieser Wintersaison ist es noch drei Tage lang möglich, ein paar Runden auf dem Eis zu drehen und die einzigartige Atmosphäre im Herzen der Stadt zu genießen“, heißt es seitens der Stadt. Am Samstag findet noch ein Showtraining mit VSV-Stars statt, danach wird die Eislaufsaison offiziell beendet.

Eltern nicht erfreut

Über das Aus für das Eislaufvergnügen knapp vor den Semesterferien sind nicht alle erfreut, wie die Kommentare in den sozialen Medien zeigen. Viele Nutzer fragen sich, warum man den Betrieb nicht noch eine Woche länger aufrechterhalten könne. „Vielleicht solltet ihr mal über eine Verlängerung – Semesterferien – nachdenken! Da wären euch sicherlich viele Kids und deren Eltern dankbar!“, schreibt etwa ein Facebook-User unter die Ankündigung der Schlussveranstaltung der Stadt. Eine andere Nutzerin appelliert, an die Kinder zu denken, die nicht in Urlaub fahren: „Egal, ob da schon weniger Betrieb ist oder viele im Urlaub sind. Ein paar Kinderherzen hätten eine Freude, weil sie eben nicht wegfahren können.“

Sinkende Nachfrage und hohe Temperaturen

Seitens der Stadt Villach reagierte man auf die Kritik in den sozialen Medien und erklärte die Schließung vor den Semesterferien einerseits mit einem erfahrungsgemäßen Einbruch der Nachfrage in den Ferien. Andererseits seien auch die hohen Temperaturen ein Grund dafür, dass man sich für ein Eislauf-Aus am Samstag entschieden habe. Generell würde die Nachfrage bereits ab Mitte Jänner zurückgehen. „Ein weiterer Betrieb wäre leider einfach nicht wirtschaftlich“, erklärten die Verantwortlichen. Doch in und um Villach gibt es auch während der Ferien Eislaufmöglichkeiten: So kann man beim Publikumseislauf in der Stadthalle am 11. und 14. Feber übers Eis flitzen und in der Eishalle Velden findet bis 22. Feber jeden Tag ein Publikumslauf statt.