Banker-Prozess stockt: Klägerin erneut zu krank

Der Auftakt fand, wie berichtet, schon am 9. Jänner im Landesgericht in Klagenfurt statt. Schon damals erschien die Villacher Klägerin nicht und ließ ausrichten, sie sei zu krank, um bis nach Klagenfurt fahren zu können. Daraufhin vertagte die Richterin und ließ die Verhandlung nach Villach verlegen, um der betagten Frau entgegenzukommen.

Anwalt forderte ärztliches Gutachten ein

Der Anwalt des Bankers, der Grazer Franz Unterasinger, wollte nicht so ganz an die Erkrankung der Greisin glauben und verlangte schon am 9. Jänner, dass zur Entschuldigung auch ein ärztliches Gutachten vorzulegen gewesen wäre. „Ich will das unbedingt sehen“, forderte er damals und das Gericht stimmte zu. Allein bis heute wartet er noch darauf. Nun ist sie wieder zu krank. Als einen weiteren Grund teilte sie jetzt dem Gericht mit, den Anwalt gewechselt zu haben, der sich erst in die Unterlagen einlesen müsste.

Nächster Prozesstermin ungewiss

Wann die nächste Runde in diesem Fall ausgetragen wird, ist ungewiss. Möglich, dass die Richterin das Verfahren bis zu einer Entscheidung im Strafverfahren das Zivilverfahren unterbrechen lässt. Oder die Einvernahme der Klägerin findet doch noch statt, aber dann an ihrem Krankenbett, freilich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für den Banker gilt die Unschuldsvermutung.