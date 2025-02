Häusliche Gewalt: 28-Jähriger würgt und schlägt eigene Mutter

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einer Wohnung nach Klagenfurt alarmiert.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 06:02 / ©Pexels.com

Gegen 17 Uhr eskalierte ein Streit zwischen Mutter und Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt-Annabichl. Im Zuge dessen wurde die 62-Jährige von dem 28-Jährigen geschlagen und gewürgt. „Dabei wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße, welche in der Folge zum Einsatz ausrückten.

Festnahme in Klagenfurt

Beim Einschreiten verhielt sich der Mann auch gegenüber den Polizisten aggressiv und musste vorläufig festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. „Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt und er wird wegen Verdachts der Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“, so die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 06:04 Uhr aktualisiert