Glas-Bux GmbH eröffnet neuen Standort in Wolfsberg

Bei „Glas-Bux“ handelt es sich um einen Familienbetrieb mit 12 Mitarbeitern und mittlerweile drei Standorten, der bereits seit 40 Jahren erfolgreich im Geschäft ist. Der Betrieb bietet ein umfassendes Leistungsspektrum an: „Dazu gehört unter anderem die Durchführung aller Glas -und Metallarbeiten, Bilderrahmung, Schlosserei, Alu- und Niro-Veredelung, Torysteme, Schlüsseldienst, Wintergärten, Sonnenschutz, Reparaturexpress, Abholung und Zustellung sowie Deko- und Wohnaccessoires“, sagt Geschäftsführer Johann Buxbaumer.

„Der Bedarf an Glas- und Metallarbeiten ist groß“

Zum Einstand schaute Wirtschaftsstadtrat Christian Stückler vorbei und äußerte seine Freude darüber, dass es in Wolfsberg wieder einen Glasereibetrieb gibt: „Der Bedarf an fachmännischen Glas- und Metallarbeiten ist groß – nicht nur in Wolfsberg, sondern im ganzen Bezirk. Wenn sich ein renommierter Betrieb wie ‚Glas-Bux‘ bei uns ansiedelt, ist das ein bedeutender Gewinn für unsere Stadtgemeinde, schließlich haben wir es hier einer der Top Glasereien in Kärnten zu tun“, so Stückler.

Tag der offenen Tür

Geöffnet ist die Glaserei in Wolfsberg von Montag bis Freitag, 8.30 bis 14.30 Uhr. In Kürze ist außerdem ein „Tag der offenen Tür“ für alle Interessierten geplant. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.