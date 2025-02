Aus Langeweile: Häftling (21) verschickte Bombendrohungen per Mail

Intensive Ermittlungsarbeit liegt hinter den Kriminalbeamten des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Kärnten (LSE). Ihnen ist es nicht nur gelungen, eine Serie von Bombendrohungen aufzuklären, sondern auch eine Swatting-Attacke. „Die Drohungen wurden zwischen Mitte August 2024 und Ende Januar 2025 in unregelmäßigen Abständen an diverse polizeiliche E-Mail-Adressen gesendet“, heißt es vonseiten der Beamten. Jedes Mal musste ein umfassender polizeilicher Einsatz bei der Justizanstalt-Außenstelle in Rottenstein in Gang gesetzt werden. Dabei standen sprengstoffkundige Organe, Diensthundeführer mit Sprengstoffhunden und weitere Polizisten im Einsatz, um sämtliche Räumlichkeiten zu durchsuchen.

Cobra und SIG im Einsatz

Weiters soll sich der Verdächtige als eine andere Person ausgegeben haben. In der Folge habe er behauptete, seinen Mitbewohner, seine Tiere und letztlich sich selbst zu töten. Zudem gab er an, eine Bombe in seiner Wohnung platziert zu haben und forderte Geld von der Polizei. „Auch in diesem Fall wurden umfangreiche polizeiliche Sofortmaßnahmen eingeleitet und das Einsatzkommando Cobra, die schnelle Interventionsgruppe (SIG), die polizeiliche Verhandlungsgruppe, Diensthundeführer mit Hunden und sprengstoffkundige Organe entsandt“, so die Ermittler. „Nach dem Aufbrechen einer Eingangstüre hat sich letztlich herausgestellt, dass es sich bei dieser Anzeige um ‚Swatting‘ gehandelt haben muss.“

Häftling für Drohungen verantwortlich

Letztendlich konnten die LSE-Beamten einen 21-jährigen Häftling der Außenstelle als Täter ausforschen. „Der Beschuldigte befand sich zum Zeitpunkt der Taten dort in Haft“, heißt es weiter. Er habe die Taten mittlerweile gestanden und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt. „Laut eigenen Aussagen wollte der Beschuldigte durch die ausgelösten Polizeieinsätze Aufmerksamkeit in seinem monotonen Haftalltag erlangen“, so die Polizei. Er betonte jedoch, dass er nicht die Absicht gehabt habe, Personen zu gefährden oder zu bedrohen. Ob auch ein Zusammenhang zu dem Brand vor wenigen Monaten besteht, ist derzeit noch unklar. Der 21-Jährige wird in zwei Fällen des Missbrauchs von Notzeichen und in drei Fällen der schweren Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Zudem werden ihm die Kosten für die Einsätze vorgeschrieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 08:00 Uhr aktualisiert