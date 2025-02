Erstmals seit Jahrzehnten: KPÖ kandidiert in Gratkorn

Den „frischen Wind“ für Gratkorn bringt ein junges, dynamisches Duo. Der 20-jährige Angestellte Philipp Jölli führt die Liste der KPÖ an und wird dabei von der 18-jährigen Schülerin Pia Wartinger unterstützt.

Die KPÖ war die erste Partei die einen Wahlvorschlag für Gratkorn einbrachte mit deutlich mehr als den erforderlichen 20 Unterstützungserklärungen. „Das macht Mut für die Wahlen“, so Spitzenkandidat Jölli. Er will sich „für leistbares Wohnen und ein leistbares Leben in der Gemeinde“ einsetzen – „und zwar für alle!“ Besonders will der Kommunist eine Anlaufstelle für die Sorgen von jungen Menschen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 08:15 Uhr aktualisiert