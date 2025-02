NEOS Steiermark: Lena Pirzl zur neuen Landesgeschäftsführerin bestellt

NEOS Steiermark präsentieren neue Landesgeschäftsführerin. Diese Position übernimmt ab sofort die 30 Jahre alte Grazerin Lena Pirzl. Die Juristin hat bereits zwei Jahre Erfahrung als Kampagnen Managerin bei den Pinken und war davor als parlamentarische Mitarbeiterin für NEOS im Nationalrat tätig. Pirzl übernimmt die Agenden von Christian Pichler, der in die Privatwirtschaft zurückkehrt.

Lena Pirzl zur neuen Landesgeschäftsführerin bei NEOS Steiermark bestellt

“Ich möchte mich bei meinem Vorgänger Christian Pichler für die gute Zusammenarbeit bedanken und freue mich auf die neue Herausforderung”, betont Pirzl. “Wir konnten aus dem Vorjahr viel Rückenwind mitnehmen und gehen gestärkt in die kommenden Monate.” Zunächst wird der Fokus auf guten Ergebnissen bei der Gemeinderatswahl im März liegen. Aber auch für die bereits davor stattfindende WK-Wahl gibt es allen Grund für pinken Optimismus: “Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zuspruch bekommen. Mein Ziel ist es, NEOS in den Regionen noch stärker zu verwurzeln und als treibende Kraft für Reformen im Land zu etablieren. Und wir haben natürlich auch ambitionierte Ziele im Hinblick auf die Graz-Wahl 2026.” Landessprecher Niko Swatek zeigt sich erfreut: “Wir haben mit Lena Pirzl eine junge, dynamische Frau in der Landesgeschäftsführung, die zugleich schon viel Erfahrung sammeln konnte und Herausforderungen stets mit viel Energie und Leidenschaft begegnet. NEOS Steiermark werden noch schlagkräftiger, um die nötigen Veränderungen in der Steiermark zu bewirken. Nie gab es mehr zu tun.”