Neues Sturm Trainingszentrum: FLÄWI-Änderung soll beschlossen werden

Nachdem die Förderung der Stadt Graz gemeinsam in der Koalition bereits im November 2024 geklärt werden konnte, soll am kommenden Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung auch die notwendige Flächenwidmungsplanänderung in Auflage kommen. Mit der geplanten Änderung des Flächenwidmungsplans wurde auf dem Weg zur Errichtung des neuen Sturm Trainingszentrums in Puntigam für Akademie und Damen-Mannschaft die nächste große Hürde geschafft.

FLÄWI-Änderung als Grundlage für das neue Trainingszentrum

Dort, wo einst der Golfplatz war, werden jene Grundstücke, die Sturm Graz für seine Zwecke in Puntigam benötigt, mit der Sondernutzung für Sportzentren ausgestattet. Dies ermöglicht dem Verein gegebenenfalls Tribünen, Gebäude für Umkleiden und andere notwendige Sportinfrastruktur zu errichten. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sagt dazu: „Mit der Änderung der Flächenwidmung schaffen wir die Grundlage für das neue Trainingszentrum. Damit erhalten vor allem die Frauen und Jugendlichen vom SK Sturm Graz den angemessenen Rahmen, um professionell trainieren zu können. In meiner Rolle als Stadtplanungsreferentin leiste ich mit großer Freude meinen Beitrag dazu.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 08:42 Uhr aktualisiert