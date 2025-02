Stau erwartet: Semesterferien sorgen für starken Reiseverkehr

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für rund 470.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich wieder dem Ende zu – sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

Starker Reiseverkehr auf Österreichs Straßen

Das dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen. Dazu kommen noch das Ferienende in mehreren deutschen Bundesländern sowie Semesterferienbeginn bzw. -ende in Teilen der Tschechischen Republik. Die dritte und letzte Staffel der Semesterferien in Österreich steht ab 17. Februar dann in der Steiermark und Oberösterreich an. (APA 07.02.1994)

