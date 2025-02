Unfall in Klagenfurt: Zwei Verletzte nach Crash

Am 7. Feber 2025 fuhr eine 23-jährige Frau aus der Steiermark gegen 6.15 Uhr mit einem Auto in Klagenfurt am St. Veiter Ring in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Feldkirchner Straße wollte sie links abbiegen. Dabei dürfte sie ein entgegenkommendes Fahrzeug, gelenkt von einem 57-jährigen Klagenfurter, übersehen haben. Es kam zu einer Kollision, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Beide wurden bei der Kollision verletzt

Die 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen, der Klagenfurter mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum gebracht. Alkotests verliefen negativ. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, heißt es seitens der Polizei abschließend.