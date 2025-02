So wird das Wetter in den Semesterferien in Kärnten

In den Semesterferien soll in Kärnten ruhiges und freundliches Wetter überwiegen. Somit steht Ausflügen nichts mehr im Weg.

Nun beginnen auch für die Kärntner Schüler die ersehnten Semesterferien. Wie die Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten informiert, kündigt sich sowohl ruhiges als auch freundliches Wetter an. Einen Ausblick auf den Verlauf der Ferienzeit erhältst du hier.

Wetter am Zeugnistag

Gerhard Hohenwarter, Wetterexperte der Geosphere Austria, teilt mit, dass sich sonniges Wetter in Kärnten breit macht. Am Morgen und in der Nacht gibt es leichten Frost, tagsüber gehen die Temperaturen dann etwas mehr in den Plusbereich. Der Zeugnistag zeigt sich wechselbewölkt, doch am Nachmittag soll die Sonne überwiegen.

Mildes Wochenende

Der Samstag soll sehr sonnig werden, am Sonntag kann sich der Hochnebel etwas länger halten, doch dann überwiegt weiter der Sonnenschein in Kärnten. Generell erleben wir mit dem kommenden Wochenende die mildesten Tage. Es werden sieben bis maximal acht Grad untertags erwartet, in der Nacht befinden wir uns leicht im Minusbereich. „Recht typisch wie auch in den letzten Jahren im Feber“, heißt es von Hohenwarter weiter.

Verlauf der Ferienwoche

Im Laufe der Ferienwoche kann es dann etwas kühler werden, jedoch wird über die ganzen Semesterferien hinweg kein Schnee in Kärnten erwartet. In der kommenden Woche soll die Luft trocken sein, worauf sich, so Hohenwarter, Wintersportbegeisterte freuen dürfen, da der Schnee nicht angegriffen werde. Es solle daher zu keinen größeren Problemen auf den Pisten kommen.

Tiefdruckgebiete machen einen Bogen

Die Tiefdruckgebiete machen einen Bogen um Kärnten. In den meisten Tagen der nächsten Woche dürfte freundliches und schönes Wetter überwiegen, wobei das letzte Wort, so Hohenwarter, noch nicht gesprochen sei. Fix ist jedoch, dass kein Schneefall erwartet werde, heißt es seitens der Geosphere Austria abschließend.