Einzelhandel erholt sich: Hier gab es die meisten Zuwächse in 2024

Der österreichische Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz, inklusive Tankstellen) setzte im Jahr 2024 nach vorläufigen Daten von Statistik Austria nominell um 2,1 Prozent mehr um als im Vorjahr. Preisbereinigt, also real, lag der Umsatz um 0,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Positive Bilanz für das Jahr 2024

„Nach einem spürbaren Rückgang der realen Umsätze in der ersten Jahreshälfte 2024 konnte der österreichische Einzelhandel die Taktzahl zum Ende des vergangenen Jahres erhöhen. Im vierten Quartal stieg der Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum letzten Quartal 2023 nominell um 3,2 Prozent, inflationsbereinigt blieb ein Plus von 2,5 Prozent. Auch für das gesamte Jahr 2024 fällt die Bilanz dadurch leicht positiv aus. Nominell lagen die Umsätze 2,1 Prozent über dem Niveau des Jahres 2023, real um 0,5 %. Die höchsten Zuwächse hat der Lebensmitteleinzelhandel erzielt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Umsatzplus

Im Jahr 2024 erwirtschaftete der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren ein Umsatzplus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, real entspricht das einem Plus von 1,7 Prozent. Der Handel mit Nicht-Nahrungsmitteln verbuchte ein Umsatzanstieg von 1,4 Prozent, real ist das ein Plus von 0,2 Prozent.

Viertes Quartal im Jahr 2024

Im vierten Quartal 2024 nahm der heimische Einzelhandel nominell um 3,2 Prozent und preisbereinigt um 2,5 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres zu. Der Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftete im Jahresabstand ein Umsatzplus von 5,5 Prozent und real nahm der Umsatz um 3,4 Prozent zu. Der Handel mit Nicht-Nahrungsmitteln verzeichnete ebenfalls sowohl nominell ein Plus von 3,1 Prozent als auch real plus 2,7 Prozent.

Handel im Minus im November 2024

Im November 2024 verbuchte der Handel im Vergleich zum Vorjahr endgültigen Daten zufolge ein Umsatzminus von 1,3 Prozent, dies entspricht real einem Minus von 3,1 Prozent, heißt es weiter seitens der Statistik Austria. Der Großhandel musste die größten Umsatzeinbußen hinnehmen mit minus 4,2 Prozent nominell und minus 6,3 Prozent real. Auch die Umsätze im Kfz-Handel sind mit minus 2,4 Prozent nominell und minus 4,5 Prozent real im negativen Bereich. Einzig im Einzelhandel gab es im Vergleich November des Vorjahres positive Umsatzveränderungen: plus 4,1 Prozent nominell und plus 3,3 Prozent real. Dies betraf sowohl den Lebensmittelhandel mit plus 6,0 Pozent nominell und plus 3,9 Prozent real, als auch den Nicht-Nahrungsmittelhandel, welcher nominell bei plus 4,2 Prozent und real bei plus 3,8 Prozent liegt.

Dienstleistungen mit Umsatzplus im November 2024

Die Dienstleistungsunternehmen verbuchten im November 2024 ein Umsatzplus von 1,6 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Die höchsten Umsatzsteigerungen erzielten dabei die Bereiche Beherbergung und Gastronomie mit 7,9 % und der Verkehr mit einem Plus von 4,3 %. Der Bereich Information und Kommunikation verzeichnete ein Plus von 1,9 %.