Auto prallte gegen Lichtmast: Zwei junge Grazer verletzt

Kurz vor 23 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem 21-jährigen Beifahrer am Eggenberger Gürtel in Gries in Richtung Süden. Auf der Kreuzung mit der Friedhofgasse kam es zum Unfall. Der 19-Jährige prallte mit seinem PKW gegen den Lichtmast.

Weitere Ermittlungen zum Unfall laufen

Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte. Die beiden leicht Verletzten wurden vom ÖRK in das UKH Graz eingeliefert. Die Erhebungen bezüglich des genauen Unfallherganges laufen, beide Verletzten stammen aus Graz.