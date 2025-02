Schneemangel: Steirisches Skigebiet muss Betrieb vorzeitig einstellen

Mitten in Saison

Veröffentlicht am 7. Februar 2025

Das in der östlichen Obersteiermark gelegene Skigebiet Niederalpl mit zwölf Pistenkilometern, einer Vierersesselbahn, drei Schlepp- und einem Übungslift musste mitten in der Wintersaison bzw. den Semesterferien den Betrieb wegen Schneemangels einstellen. Zuletzt soll nur noch ein Lift in Betrieb gewesen sein.

Betrieb muss „trotz aller Bemühungen leider eingestellt werden“

Der Homepage des Skigebiets war zu entnehmen, dass „trotz aller Bemühungen der Liftbetrieb leider eingestellt werden muss“. Der letzte Skitag sei der Freitag, 7. Februar. „Wir danken unseren Mitarbeitern, die tagelang unermüdlich Schnee in Lifttrassen und Pisten händisch eingeschaufelt haben“, hieß es seitens der Betreiber. Das Skigebiet im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gilt eigentlich als schneesicher, auf der Homepage wird damit auch explizit geworben. Aufgeben will man nicht: „Wir danken allen Gästen, die uns in dieser Saison besucht haben. Wir freuen uns auf die nächste Saison 2025/2026“. Damit dürfte heuer kein Betrieb mehr aufgenommen werden.

Skigebiet mit Naturschnee auf rund 1.200 Meter Seehöhe

Das Niederalpl ist rund 90 Minuten mit dem Auto von Wien und Graz entfernt. Eine Vierersesselbahn führt von der Passhöhe (1.220 Meter) auf die Wetterin (1.460 Meter). In den vergangenen Jahren gab es immer wieder ein Aussetzen des Liftbetriebs wegen Schneemangels. Das Skigebiet setzte bisher ganz auf Naturschnee und hat keine künstliche Beschneiung. Der ausbleibende Niederschlag im Jänner und die mangelnden Aussichten auf Schnee im Februar haben sich nun ausgewirkt. Auf der Webcam war zwar eine durchaus winterliche Landschaft zu sehen, allerdings nicht mit ausreichend weißer Unterlage für Lift- und Pistenbetrieb. (APA/RED 07.02.2025)