Tragödie in alter Fabrik: Jugendliche (15) stürzte in den Tod

In Niederösterreich kam eine 15-Jährige ums Leben.

In Niederösterreich kam eine 15-Jährige ums Leben.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 10:26 / ©5 Minuten

Der tragische Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend, dem 6. Feber 2025, in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling). Wie Medien berichten, dürfte das 15-jährige Mädchen aus Wien durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden gestürzt sein. Der Zugang zur Fabrik war versperrt, dennoch hielt sich die 15-Jährige mit drei weiteren jungen Menschen auf dem Gelände auf. Die Einvernahme stand zunächst noch aus, weitere Ermittlungen laufen.

Sechs Stockwerke hinabgefallen

Die vier Personen dürften sich am späten Donnerstag über das Stiegenhaus des leer stehenden Objekts vorgearbeitet haben. Beteiligt waren neben dem späteren Todesopfer ein 21-Jähriger sowie ein Mädchen und ein Bursch im Alter von jeweils 15 Jahren. Im sechsten Stock ereignete sich gegen 22 Uhr der Absturz, der Teenager blieb letztlich im ersten Stock liegen.

Zugang war mit Schalungsplatten abgeriegelt

Polizeisprecher Johann Baumschlager zufolge war die ehemalige Zementfabrik mit Bauzäunen abgesperrt, auch ein Betretungsverbot wurde ausgeschildert. Der Zugang selbst war mit Schalungsplatten abgeriegelt. Das Objekt in Kaltenleutgeben gilt als sogenannter Lost Place und dürfte immer wieder von Jugendlichen aufgesucht werden. Früheren Medienberichten zufolge ist eine Restaurierung des Gebäudes geplant, entstehen könnten Wohn- und Gewerbeflächen. (APA/ RED. 07.02.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert