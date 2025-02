VSV-Torhüter beendet seine Eishockey-Karriere

Jean-Philippe Lamoureux wird am Ende der laufenden Saison seine aktive Eishockey-Karriere beenden.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 10:26 / ©VSV / Krammer

Der 40-jährige US-Amerikaner Jean-Philippe Lamoureux wird am Ende der laufenden Saison seine aktive Eishockey-Karriere beenden. „Es war eine unglaubliche Reise, und ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung, die ich von meiner Frau Kellie, den Kindern, meiner Familie, meinen Teamkollegen, Trainern und dem gesamten Verein erhalten habe“, erklärt Lamoureux. „Die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, ist mir nicht leicht gefallen, aber ich fühle, dass es der richtige Zeitpunkt ist, dieses Kapitel meines Lebens abzuschließen und mich neue Herausforderungen zu widmen.“

185 Siege für die Villacher Adler

In Villach zählt Lamoureux zu einem der besten Torwarte der Geschichte. Aktuell verfügt er über eine durchschnittliche Karriere-Fangquote von 92,2 Prozent und hält bei 185 Siegen für die Villacher Adler. „Er hat mit seinen herausragenden Leistungen, seiner Professionalität und seinem unermüdlichen Einsatz maßgeblich zur Entwicklung des Teams beigetragen“, betont auch VSV-General Manager Martin Winkler. Zudem habe er sich in seiner Freizeit um den Villacher Nachwuchs gekümmert.

Abschiedsspiel am 21. Februar in Villach

Erst letztes Jahr wurde Lamoureux zudem mit großer Mehrheit zum Kärntner Eishockey-Superstar gewählt. Ihm zu Ehren will der VSV auch ein besonderes Abschiedsspiel am 21. Februar 2025 gegen Migross Supermercati Asiago in der Villacher Stadthalle organisieren.

