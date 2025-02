Einsatz: Rettungsfahrzeug kollidiert mit Traktor

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Krankentransportwagen des Roten Kreuzes kam es am Freitag in Klagenfurt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Krankentransportwagen des Roten Kreuzes kam es am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, nahe des Klagenfurter Flughafens. „Nach ersten Informationen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Traktor. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar“, erklärt eine Pressesprecherin des Roten Kreuzes. Im Rettungs-Fahrzeug, das von Völkermarkt in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs war, befanden sich zwei Sanitäter, sowie zwei Patienten und eine Begleitperson. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt. Der Traktorlenker blieb unverletzt.

#Update – Traktorfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten

In der Zwischenzeit gab die Polizei auch Details zum Unfallhergang bekannt. So fuhr der 23-jährige Lenker des Rettungswagens von der A2 unmittelbar vor dem 60-jährigen Traktorfahrer in den Kreuzungsbereich ein. „Der Traktor konnte mit dem von ihm gezogenen Anhänger nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen den Rettungswagen“, so die Beamten. Dieser kam durch den Zusammenstoß auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Laut Aussagen des Traktorlenkers und eines weiteren Augenzeugen war der Rettungswagen nicht mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs.

Feuerwehr im Einsatz

Die Insassen des Rettungswagens mussten von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Freiwilligen St. Georgen befreit werden. Es handelte sich um einen 72-jährigen Mann, dessen 65-jährige Ehefrau sowie eine 87-jährige Frau und einen 19-jährigen Sanitäter. Sie wurden leicht verletzt ins Klinikum Klagenfurt bzw. ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Ein mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Für die Dauer des Einsatzes war die Ab- und Auffahrt der A2 für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Josef-Sablatnig-Straße war ebenfalls nur einspurig befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 15:05 Uhr aktualisiert