AMS zieht Bilanz: Kärnten stabil im Bundesländervergleich

In der heutigen Pressekonferenz klärt Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten, Peter Wedenig, über die aktuelle Situation am Kärntner Arbeitsmarkt auf und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2025.

Intensiv, fordernd und zugleich sehr erfolgreich – so lasse sich das Jahr 2024 in Kürze zusammenfassen. Am heutigen Freitag, dem 7. Feber 2025, fand eine Pressekonferenz des AMS Kärnten statt. AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig informiert über die Situation am Kärntner Arbeitsmarkt und gibt einen Ausblick für das Jahr 2025. Wedenig spricht von einem „quasi Zeugnistag für das AMS“.

Ausgangslage für das Arbeitsmarktjahr 2024

Der Kärntner Arbeitsmarkt habe 2024 der Konjunkturschwäche getrotzt und sich stabil gehalten. Es habe sehr differenzierte Entwicklungen in den Branchen gegeben. Das Jahr 2025 stehe im Zeichen unsicherer Rahmenbedingungen. Die Ausgangslage für das Arbeitsmarktjahr 2024 sei herausfordernd gewesen: schwächelnde Wirtschaft, ausbleibende Wachstumsimpulse, zugleich eine enorme Dynamik. Die Situation innerhalb der Branchen zeigte sich dabei differenziert: Wurden auf der einen Seite Fachkräfte gesucht, ging es auf der anderen Seite um Personalanpassungen und -abbau. All das vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und des sinkenden Erwerbspotenzials.

„Fokus auf einige zentrale Strategien mit Agilität in der Umsetzung“

„In diesem Umfeld stand das AMS Kärnten vor der Herausforderung, Unternehmen in ihren unterschiedlichen Problemlagen zu unterstützen, offene Stellen zu besetzen und Chancen für Arbeitssuchende zu schaffen“, so der AMS-Kärnten-Chef. „Dafür haben wir auf Strategility gesetzt: Fokus auf einige zentrale Strategien mit Agilität in der Umsetzung“, heißt es von Wedenig weiter.

Zu den zentralen Strategien gehör(t)en Gleichstellung forcieren: Fokus auf FiT – Frauen in Handwerk und Technik

Fokus auf FiT – Frauen in Handwerk und Technik AMS on Tour: direkter Kontakt zu den Unternehmern

direkter Kontakt zu den Unternehmern Kompetenz-AnforderungsProfil: Schlüssel für ein passgenaues Matching

Schlüssel für ein passgenaues Matching Betriebsnahe Aus-/Weiterbildung: Nachhaltig Integratiounschancen schaffen

Nachhaltig Integratiounschancen schaffen Langzeitarbeitslose integrieren: Intensive Betreuung, um Potenzial zu erhöhen

Kärnten verzeichnet geringste Zunahme im Bundesländervergleich

Wedenig betont weiters: „Mit diesen Lösungsansätzen ist es gelungen, den Arbeitsmarkt in Kärnten 2024 trotz Rezession stabil zu halten“. Jahresdurchschnittlich waren 17.620 Arbeitslose beim AMS Kärnten vorgemerkt. Das sei ein Plus von 4,1 Prozent (plus 699 Personen) gegenüber dem starken Arbeitsmarktjahr 2023 und die geringste Zunahme im Bundesländervergleich.

Gruppe der Langzeitarbeitslosen konnte reduziert werden

Nach Zielgruppen betrachtet sei die Jugendarbeitslosigkeit um 16,7 Prozent (plus 241 Personen) gestiegen. Besonders hervorgehoben wird die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen. „Es ist uns in Kärnten gelungen, auch 2024, trotz erschwerter Rahmenbedingungen, die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe weiter zu reduzieren“, heißt es seitens des AMS weiter. Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte um 4,3 Prozent abgebaut werden (minus 111; Personen über ein Jahr vorgemerkt). „Das zeigt, dass wir gemeinsam mit dem Land Kärnten und den Sozialpartnern die richtigen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt haben, um diese Personen – trotz vielfach multipler Vermittlungshemmnisse – beim Wiedereinstieg in die Berufswelt zu unterstützen. Und es zeigt, dass unser interner Strategiewechsel richtig war; nämlich den Fokus verstärkt auf die Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit zu richten und dafür frühzeitig entsprechende Schritte zu setzen“, so vonseiten des AMS Kärnten. Bei den über 50-Jährigen sei die Lage konstant geblieben (plus 33/plus 0,5 Prozent).

Matching mit Kompetenzen – „Matching á la Tinder“

Die Zahl der offenen Stellen sei um 23,8 Prozent deutlich gesunken auf jahresdurchschnittlich 5.673 gemeldete Stellen. Diese bedeuten, so vonseiten des AMS, aber immer noch viele Chancen für Menschen auf Arbeitssuche. „Um das Matching – das Zusammenführen von Jobs und Arbeitsuchenden – zu verbessern, setzen wir intensiv auf Matching mit Kompetenzen (statt mit Berufen). Im Bedarfsfall unterstützt das AMS mit entsprechenden Qualifizierungen, um so Arbeitgeber und potentielle neue Mitarbeiter_innen nachhaltig zusammen zu bringen“, heißt es weiter. Wedenig spricht von einem „Matching á la Tinder“.

Staatspreis Unternehmensqualität

„All unsere Leistungen, Maßnahmen, unsere externen wie internen Aktivitäten wurden im vergangenen Jahr eindrucksvoll auf eine große Bühne gehoben und damit für ein breites Publikum sichtbar gemacht“, heißt es weiter. Das AMS Kärnten hat 2024 – als erstes AMS – den Staatspreis Unternehmensqualität gewonnen. „Im Juni durften wir die Auszeichnung im Rahmen des Excellence Day der Quality Austria in Wien entgegennehmen; ein unglaublicher Moment für uns als Landesgeschäftsführung verbunden mit Stolz und Dankbarkeit. Es braucht Herzblut, Einsatzbereitschaft und viel Engagement von einem großartigen Team, um das zu erreichen. Dieses Team haben wir im AMS Kärnten“, zeigt sich das AMS dankbar. Überdies sei der Service für Unternehmen 2024 als Gesamtsieger der AMS-Business-Tour hervorgegangen und das AMS Kärnten beschließt neuerlich das Jahr 2024 auf dem ersten Rang im österreichweiten AMS-Ranking, zum siebenten Mal in Folge. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem solchen Team für den Arbeitsmarkt auch den künftigen Herausforderungen positiv begegnen werden“, heißt es weiter.



Ausblick auf das Jahr 2025

Von der wirtschaftlichen Entwicklung bis zu internationalen Rahmenbedingungen für 2025 gäbe es viele Unsicherheitsfaktoren, heißt es weiter. „Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt lassen sich nur schwer einschätzen“, so Wedenig. „Umso wichtiger ist es, dass wir im AMS Kärnten weiter agil in unserem Handeln bleiben, um auf Veränderungen rasch reagieren zu können im Sinne unserer Zielgruppen – Arbeitssuchende wie Unternehmen.“ Die Prognosen gehen für 2025 in Kärnten von einer Zunahme der Arbeitslosigkeit um 400 Personen aus bei weitgehend gleichbleibendem Beschäftigtenstand, heißt es abschließend vom AMS Kärnten. Der Geschäftsbericht des AMS Kärnten kann hier nachgelesen werden.

Team Kärnten: „Entwicklung der Arbeitslosigkeit darf nicht schöngeredet werden“

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer warnt in Bezug auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten davor, die aktuelle Entwicklung schönzureden: „Dass Kärnten im Österreichschnitt die geringste Zunahme bei der Arbeitslosigkeit aufweist, ist auch dem geschuldet, dass wir bereits auf einem hohen Niveau gestartet sind, nämlich mit der zweithöchsten Arbeitslosigkeit in Österreich. Wir erleben derzeit auch die skurrile Situation, dass viele Betriebe keine Mitarbeiter finden, gleichzeitig aber die Arbeitslosigkeit ansteigt. Einmal mehr wird damit deutlich, welches Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt herrscht.“ Köfer sieht die Landesregierung in der absoluten Pflicht, wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu setzen: „Insbesondere gilt es, weiter in die Qualifizierung zu investieren und den Bildungsbereich so aufzustellen, dass er junge Menschen auf die Herausforderungen der beruflichen Zukunft zielgerichtet vorbereitet und einstellt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 14:00 Uhr aktualisiert