Wohnhausbrand: Vater rettete Tochter aus den Flammen

Am Donnerstagabend, dem 6. Feber 2025, um 20.55 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) zu einem Brand. Die Bewohnerin der Wohnung im Obergeschoss, eine 37-jährige Österreicherin, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades sowie eine Rauchgasvergiftung. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in das BKH St. Johann gebracht.

Kerze löste Brand aus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss bereits in Brand. Laut der Verletzten könnte das Feuer durch eine Kerze im Wohnzimmer ausgelöst worden sein. Sie habe diese angezündet und sei anschließend eingeschlafen. Als sie aufwachte, war die Wohnung bereits voller Rauch, und sie habe keine Möglichkeit mehr gehabt, die Flammen zu löschen.

Vater reagiert geistesgegenwärtig

Ihr 69-jähriger Vater, der im Erdgeschoss des Hauses wohnt, bemerkte den Brand, rettete seine Tochter ins Freie und alarmierte die Feuerwehr. Er blieb unverletzt.Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Der Sachschaden am Gebäude ist erheblich, eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weitere Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.