ORF-Beitrag lässt Österreicher verzweifeln

Bis zu 20 Euro pro Monat bzw. bis zu 240 Euro im Jahr müssen (fast) alle österreichischen Haushalte an ORF-Beiträgen bezahlen. Dabei gilt: Es muss „nur“ einer pro Haushalt bezahlt werden und man kann sich auch unter gewissen Umständen befreien lassen. Mehr dazu, wie man sich befreien lassen kann, erfahrt ihr hier: ORF-Beitrag: Wie kann ich mich befreien lassen? Da zum Jahresbeginn wieder viele Vorschreibungen ausgeschickt werden und wurden, hatten auch die Arbeiterkammern teilweise vermehrt Anfragen dazu.

Beschwerden wegen doppelter Vorschreibungen und langen Bearbeitungszeiten

Wie Herwig Höfferer von der Arbeiterkammer (AK) Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten erklärt, gebe es prinzipiell immer dann, wenn die Briefe ausgeschickt würden, vermehrte Anfragen. Mit dem Konsumentenschutz hätte es jedoch „nur bedingt etwas zu tun, weil es sich um eine behördliche Abgabe handelt“, so Höfferer weiter. Selbes bestätigt auch die Arbeiterkammer Wien auf Nachfrage, die eher die Volksanwaltschaft als richtige Adresse für solche Probleme sieht. Die meisten Beschwerden gebe es laut Höfferer in Kärnten jedenfalls wegen doppelter Vorschreibungen und teils monatelangen Bearbeitungszeiten, wenn man einen Befreiungsantrag schicken würde.

„Wenn sich die Konsumenten an uns wenden, sind sie meistens schon genervt“

„Dann bekommen diese Personen wiederum eine Vorschreibung, obwohl sie sich ja befreien lassen wollen und eigentlich alles richtig gemacht haben“, weiß Höfferer. Zudem würden die Konsumenten häufig keine Antwort bekommen oder teils mehr als eine Stunde lang in Warteschleifen am Telefon feststecken. „Wenn sich die Konsumenten an uns wenden, sind sie meistens schon genervt. Liegt daran, dass sie zuerst selbst versuchen, das Problem mit der OBS direkt zu klären“, erklärt in dem Zusammenhang auch die Arbeiterkammer Steiermark auf Nachfrage von 5 Minuten.

Auch Einzelunternehmer kämpfen mit doppelten ORF-Beiträgen

Auch dort verzeichne man „einen leichten Anstieg bei den Anfragen“. Zu den doppelten Vorschreibungen meint man: „Kann an Überschneidungen bei der Zahlung liegen oder aber an Ummeldungen oder noch immer ‚falschen‘ Meldeadressen.“ Vermehrt würden sich derzeit auch Einzelunternehmer melden, die im eigenen Haushalt noch ein Büro betreiben – auch sie bekämen „doppelte“ Vorschreibungen. Insgesamt hätte man bei der Arbeiterkammer in der Steiermark seit Jahresbeginn 35 Akte angelegt und schätzungsweise knapp 100 telefonische Auskünfte gegeben.

Kundenservice als Hauptproblem?

Seitens der AK Wien heißt es, dass regelmäßig Anfragen und Beschwerden reinkommen würden. „Die Anfragen, die wir registrieren, beziehen sich auf Mahnschreiben, obwohl die Haushaltsabgabe bezahlt wurde, Fragen rund um die Gebührenbefreiung, Probleme mit den Meldedaten (Anmerkung: Stichwort doppelte Zustellungen)“, so die AK Wien. Das Hauptproblem sehen die Arbeiterkammern jeweils im Kundenservice der ORF Beitrags Service GmbH (OBS) und einem möglichen Mitarbeitermangel dort. Der OBS war für eine Stellungnahme zu der Thematik für 5 Minuten bislang nicht erreichbar.