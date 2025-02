Millionen-Investition: Kelag nimmt neuen Biomasse-Heizkessel in Betrieb

Die Fernwärme in Villach ist das größte System der Kelag Energie & Wärme und ist in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde am heutigen Freitag auch der neue Biomasse-Heizkessel in St. Agathen in Betrieb genommen. Dieser verfügt über eine Leistung von zwölf Megawatt und liefert pro Jahr rund 50 Millionen Kilowattstunden Wärme ins Fernwärmenetz der Kelag. Zum Vergleich: Das entspricht dem Bedarf aller Fernwärmekunden in Spittal an der Drau und Velden.

©5 Minuten Seit Freitag ist der große Biomasse-Heizkessel in St. Agathen in Betrieb.

Villachs Fernwärmesystem wird erweitert

„Die Inbetriebnahme des großen Biomassekessels in St. Agathen ist ein gutes Beispiel für die massiven Investitionen unseres Unternehmens in die Nutzung erneuerbarer Energie“, erklärt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Gleichzeitig wird bis zum Ende des Jahres 2025 auch das Fernwärmesystem in Villach um rund 20 Kilometer auf 150 Kilometer erweitert. In die Netzerweiterung und in den neuen Kessel werden in Summe 32 Millionen Euro investiert. Damit kann die Kelag den Wärmeabsatz in Villach auf 300-Kilowattstunden steigern. „In Villach bauen wir pro Jahr rund sechs Kilometer Fernwärmetrasse, und schließen rund 100 Gebäude mit einem Wärmebedarf von rund 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr neu an unsere Fernwärme an“, so Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag.

©5 Minuten Heizen Villach ein: Kärnten-Betreibsleiter Martin Weinstich, Österreich-Betriebsleiter Marian Trunk und Projektleiter Gerhard Gradenegger (v.l.)

Offizielles Anheizen in der Draustadt

Beim Anheizen mit dabei war auch Landtagspräsident Reinhard Rohr (SPÖ). Er betont: „Auch für mich als früherer Strom-Elektrodirektheizer der Kelag und nunmehr schon deutlich mehr als zehn Jahre lang zufriedener Kelag-Fernwärme-Kunde ist die Inbetriebnahme des dritten Biomasseheizkessels hier in St. Agathen ein guter und wichtiger, weiterer Schritt in die richtige Richtung einer nachhaltigen Fernwärmeversogung in der Stadt Villach.“ Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht darin einen Meilenstein: „Durch dieses Vorzeigeprojekt bleibt die Wertschöpfung in der Region erhalten und es kann die Abhängigkeit von importierten, fossilen Energieträgern reduziert werden.“ Abschließend ergänzt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Wer in Villach in seiner Wohnung oder seinem Haus die Fernwärme aufdreht, kann ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen haben. Der neue Kessel sichert dieses Vertrauen ab.“