Zu Saisonstart: Neue Toilettenanlage am Stadionvorplatz aufgestellt

Für die Stadionbesucher ist das eine längst überfällige Verbesserung: Erstmals seit Jahren gibt es nun eine Möglichkeit, auch außerhalb des Stadions und vor dem Spielbeginn sich auf einer Toilette zu erleichtern. Fans mussten bisher oft „improvisieren“, was natürlich vor allem bei betroffenen Anrainern zu Ärger führte.

Neue Toilettenanlage am Stadionvorplatz aufgestellt

Die neuen Container-WCs stehen am Vorplatz bei Sektor 13 sowie im Bereich Sektor 22 zur Verfügung. Jeder Container verfügt über getrennte Damen- und Herren-WCs. Insgesamt stehen pro Container drei Damen WCs, zwei Herren WCs sowie zwei Pissoirs zur Verfügung. Die mobilen Sanitäranlagen bleiben sind als Provisorium gedacht, mittelfristig soll es in der Machtbarkeitsstudie stationäre (also fixe) Sanitäranlagen geben.

©Stadt Graz

Zusätzlich werden bereits kommende Woche Sitzplatz-Dummys in der Arena montiert, gemeinsam mit den Vereinen begutachtet werden. Ziel ist es, die Sitz-Module so schnell wie möglich zu bestellen und den geplanten Umbau im Sommer 2025 durchzuführen. „Ich wünsche unseren beiden Grazer Vereinen einen erfolgreichen Start in die Frühjahrssaison! Möge der SK Sturm Graz auf seinem Weg zum Meistertitel weiter Vollgas geben und der GAK schnellstmöglich alle Abstiegssorgen hinter sich lassen. Den Fans wünsche ich: starke Spiele, viel Spaß, bleibt fair und macht unser Stadion zu einem Hexenkessel“, so Stadtrat Manfred Eber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 12:52 Uhr aktualisiert