Großbrand bei MACO: Feuer nach stundenlangem Einsatz unter Kontrolle

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 11:56 / ©FF Salzburg LZ Bruderhof

In der Nacht auf den heutigen Freitag, den 7. Feber, kam es im Süden der Stadt Salzburg zu einem Großbrand beim Beschlägehersteller Maco (eigentlich Mayer). Ein Rauchmelder hatte um 22.30 Uhr in der Galvanik-Halle des Unternehmens angeschlagen, die Berufsfeuerwehr löste wenig später Großalarm aus. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

150 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig, da die Feuerwehrleute zunächst eine Wasserleitung zur nahen Salzach legen mussten. Rund 150 Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg mit 25 Fahrzeugen standen im Einsatz.

©FF Salzburg LZ Bruderhof | In Salzburg wurde Großalarm ausgelöst. ©FF Salzburg LZ Bruderhof | Bei dem Brand bei der Firma Maco kam es zu einer starken Rauchentwicklung. ©FF Salzburg LZ Bruderhof | Ein „Brand Aus“ sei in Sicht. ©FF Salzburg LZ Bruderhof | 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz. ©FF Salzburg LZ Bruderhof | Fünf Personen wurden verletzt.

„Brand Aus“ in Sicht

Der Brand konnte noch in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht werden, dennoch flackerten immer wieder Glutnester auf. „Wir stehen aber mittlerweile kurz vor dem ‚Brand Aus'“, sagte Branddirektor Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr Salzburg gegen 9.30 Uhr zur APA. Was zu dem Feuer geführt hat, war zunächst nicht bekannt. Ersten Informationen zufolge könnte ein technisches Gebrechen den Brand ausgelöst haben.

Säurebehälter stark beschädigt

Für die Feuerwehr war der Einsatz vor allem auch durch die in der Firma gelagerten Chemikalien eine Herausforderung. Behälter für Natronlauge, Salpetersäure und Salzsäure sind durch den Brand zum Teil geborsten oder mussten gesichert werden. Dabei dürften laut Kloiber „einige zigtausende Liter“ Säure und Lauge ausgetreten sein. Ein Entsorgungsbetrieb hat am Vormittag bereits die Arbeiten aufgenommen, um die Chemikalien abzupumpen. Derzeit werde auch geklärt, ob kontaminiertes Erdreich im Umfeld der Halle abgetragen werden muss und wo Wasserläufe liegen. Dabei sei man in enger Abstimmung mit den Behörden.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Man habe zudem rasch Vorbereitungen getroffen, sollten noch mehr Chemikalien ausfließen, was dann aber nicht mehr der Fall gewesen sei, so Kloiber. „Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.“ Da die Rauchfahne mit dem Wind weiter Richtung Anif zog, waren Anrainer zunächst gebeten worden, die Fenster vorsorglich geschlossen zu halten.

Fünf Personen verletzt

Aus der Galvanik-Halle konnten sich mehr als ein Dutzend Mitarbeiter selbst in Sicherheit bringen, dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Auch drei Feuerwehrleute erlitten laut Kloiber trotz Einsatzkleidung bei den Löscharbeiten „leichte Verätzungen“ durch austretende Säure. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus seien sie aber mittlerweile wieder entlassen worden.

Alpenstraße zeitweise komplett dicht

Die am Firmengelände vorbeiführende Alpenstraße war zunächst komplett gesperrt, in den frühen Morgenstunden wurden dann zwei der vier Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

©Stadt Salzburg / Alex Killer | Um 11 Uhr konnte „Brand Aus“ gegeben werden.

„Das sind sorgenreiche Stunden“

Gegen 11 Uhr konnte bei der Firma Maco „Brand aus“ gegeben werden. Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr bleibt vorerst vor Ort. Bürgermeister Bernhard Auinger und Ressortchef Vizebürgermeister Florian Kreibich bedanken sich bei den Einsatzkräften: „Die Riesenherausforderung wurde rasch und sicher gelöst. Die schwierige Situation sehr gut unter Kontrolle gebracht. Wir bedanken uns für den unermüdlichen nächtlichen Einsatz.“ Stadtchef Auinger hat auch umgehend die Sozialpartner informiert: „Das sind jetzt sorgenreiche Stunden für die Maco-Beschäftigten und ihre Angehörigen. Da müssen Lösungen gefunden werden.“ Den beiden Verletzten unter der Belegschaft sowie den drei leicht verletzten Feuerwehrmännern wünschen die Politiker gute Genesung. (APA/ RED. 07.02.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 13:34 Uhr aktualisiert