GroÃŸzÃ¼gige Geste: Stadtrichter spenden 15.000 Euro an Kinderkrebshilfe

Die Stadtrichter zu Clagenfurth sind seit Jahren dafür bekannt, Organisationen zu unterstützen, welche Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Diesmal überreichten sie 15.000 Euro an die Kärntner Kinderkrebshilfe. Obfrau-Stellvertreterin Angelika Granitzer und Kassierin Theresia Hrstic nahmen den Spendenscheck entgegen. Dabei betonte Granitzer: „Für uns ist wichtig, dass betroffene Familien wissen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht alleine sind.“ Und weiter: „Ohne die Unterstützung von Spendern wie den Stadtrichtern wäre vieles von dem, was wir tun, nicht möglich.“

Stadtrichter dankbar für Spendenbereitschaft

Raimund Plautz, Spendenbeauftragter der Stadtrichter, fasste es treffend zusammen: „Es gibt viele Bereiche, in denen sich niemand zuständig fühlt – weder die öffentlichen Stellen noch die Krankenversicherungen. Genau da sind wir gefragt.“ Stefan Lindner, Sommeramtmann der Stadtrichte, ergänzt: „Wir möchten uns herzlich bei den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern bedanken, die uns jedes Jahr beim Altstadtzauber mit ihrer großzügigen Spendenbereitschaft unterstützen.“

Appell an die Klagenfurter

Burggraf Willi Noll schloss mit einem eindringlichen Appell: „Jeder Euro, den wir spenden, ist eine Investition in die Zukunft dieser Kinder und ihrer Familien. Wir hoffen, dass wir durch unser Engagement auch andere dazu inspirieren, sich für die Schwächsten in unserer Gesellschaft einzusetzen.“