Schwer verletzt: Bursche (12) mit E-Scooter von Klein-LKW erfasst

In Niederösterreich wurde ein Bursche von einem Klein-LKW erfasst.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 12:16 / ©Leserfoto

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) kam es am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, gegen 14.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Pölten kollidierte mit seinem Klein-Lkw auf der Martinstraße bei der Kreuzung Wigandgasse mit einem 12-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt geflogen.

Zeugen gesucht

Laut einem Ersthelfer musste auch ein hinter dem Klein-Lkw fahrendes Auto mit Wiener Kennzeichen eine Notbremsung einleiten, um diesen nicht aufzufahren. Die Polizei Klosterneuburg bittet den Lenker des Pkws sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 059133-3220 zu melden.