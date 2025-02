Landesregierung stellt Finanzierung des Nationalparks Gesäuse sicher

Das Land Steiermark und die Republik Österreich sind jeweils zur Hälfte an der Nationalpark Gesäuse GmbH beteiligt. Unter Berücksichtigung der Inflation hat man sich auf eine Anhebung von fünf Prozent für das Basisbudget 2025 verständigt, welches somit 2,45 Millionen Euro beträgt. In ihrer Sitzung vom 6. Februar 2025 hat die Landesregierung, die seitens des Lands Steiermark bereitzustellende Fördersumme in der Höhe von 1,225 Millionen Euro, beschlossen. Die vorgenommene Erhöhung der Basisförderung soll auch in Zukunft die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Stabilität des Nationalparks gewährleisten.

„Beschluss stellt die wertvolle und wichtige Arbeit des Nationalpark-Teams sicher“

„Die einzigartige Naturlandschaft im Nationalpark Gesäuse ist ein besonderes Juwel, dass unsere Steiermark zu bieten hat. Auch in unserem Regierungsprogramm haben wir ein klares Bekenntnis zu unseren Naturparken und unserem Nationalpark formuliert. Die Steiermark ist ein positives Aushängeschild im Zusammenspiel von Naturschutzinteressen, Tourismus sowie Land- und Forstwirtschaft und der Einbeziehung der Bevölkerung. Der aktuelle Beschluss stellt die wertvolle und wichtige Arbeit des Nationalpark-Teams sicher″, freute sich Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer. Landesrätin Simone Schmiedtbauer ergänzt: „Die steiermärkischen Landesforste waren als Grundbesitzer von Anfang an ein starker Partner des Nationalparks und ins Naturraummanagement aktiv eingebunden. Mit diesem Beschluss sichern wir die Zukunft des Nationalparks Gesäuse dauerhaft ab und erhalten diese einzigartige steirische Naturlandschaft auch für die Zukunft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 13:34 Uhr aktualisiert