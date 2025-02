Wienerin (15) tot: Gemeinde schockiert nach „Lost Place“-Tragödie

In der Zementfabrik in Kaltenleutgeben kam es zu einem tödlichen Unfall.

Die „Lost Place Challenge“ aus den Sozialen Medien könnte für ein 15-jähriges Mädchen aus Wien ein tödliches Unterfangen geworden sein. Gemeinsam mit zwei gleichaltrigen Freunden und einem 21-Jährigen schlichen sie sich am Donnerstagabend, dem 6. Feber 2025, auf das versperrte Gelände einer alten Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling). Das Mädchen stürzte dabei durch ein Loch im sechsten Stock und schlug rund 20 Meter tiefer im ersten Stock auf. Sie verstarb noch an der Unglücksstelle. Mehr dazu in: Tragödie in alter Fabrik: Jugendliche (15) stürzte in den Tod.

Marktgemeinde: „Dieser schreckliche Vorfall…“

Seitens der Marktgemeinde Kaltenleutgeben wird tiefstes Bedauern ausgedrückt, aber auch warnende Worte wurden gefunden. In einem Posting heißt es: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie, den Freundinnen und Freunden des Mädchens. Dieser schreckliche Vorfall macht einmal mehr deutlich, welche Gefahren verlassene Gebäude bergen. Wir appellieren an alle, insbesondere an Jugendliche, sich nicht in solche Objekte zu begeben – es besteht akute Lebensgefahr!“

Versperrter Zugang – Jugendliche fanden dennoch einen Weg

Das Gebäude sei verbarrikadiert und gelte eigentlich als unzugänglich, so die Marktgemeinde weiter. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager sei die alte Zementfabrik mit Bauzäunen abgesperrt und mit einem Betretungsverbot beschildert. Der Eingang war mit Schalungsplatten abgeriegelt. Wie die Jugendlichen dennoch ins Gebäude gelangten, ist noch unklar. Sie dürften sich wohl über das Stiegenhaus vorgearbeitet haben. Und es dürfte auch nicht das erste Mal sein, dass sich Jugendliche hineinschlichen – ein Ausflug, der im Fall der 15-jährigen Wienerin tödlich endete. Weitere Ermittlungen laufen.