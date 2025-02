Villacher Volksschule vergibt Zeugnisse an „wahre Helden“

In Kärnten wurden am Freitagvormittag die Halbjahreszeugnisse überreicht. So auch an der Volksschule 11 in Maria Gail. Dort freuten sich die Schüler gleich doppelt. Denn neben der gewohnten Schulnachricht gibt es dort auch ein „Zeugnis für wahre Helden.“ Eine Mutter berichtet gegenüber 5 Minuten: „Meinem Sohn war das fast wichtiger, als das echte Zeugnis!“

Schulzeugnis sorgt für viel Freude

Den Kindern wird darauf nämlich vermittelt, was wirklich wichtig ist. „Du kannst sehr stolz auf dich sein!“, „Du machst das großartig!“ oder „Du bist talentiert“ steht darauf zum Beispiel geschrieben. Schulleiterin Isabella Dorfer erklärt: „Das wird bei uns schon sicher seit zehn Jahren so gehandhabt. Entstanden ist das deshalb, weil die Vorschüler keine Schulnachricht am Ende des 1. Semesters erhalten.“ Mittlerweile bekommen das Zeugnis auch die Erstklässler. „Uns ist es wichtig, dass es den Kindern gutgeht und dass sie wissen, dass ihre Leistungen wertgeschätzt werden“, so Dorfer abschließend. Auch mit dem Jahreszeugnis soll es wieder überreicht werden.