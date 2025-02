19,5 Mio. Euro Verbindlichkeiten: Nächste Pleite in der SVETA-Gruppe

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 13:40 / ©Pexels/ energepic.com

Es ist nicht die erste Insolvenz, die die SVETA-Gruppe trifft. Anfang Dezember wurde ein Sanierungsverfahren über das Vermögen der SVETA Management Holding GmbH eröffnet. Einige Wochen später folgte sie SVETA Levim Invest GmbH. Nun ist auch die SVETA Immo 12 Immobilien GmbH an der Reihe. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

19,5 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten

Die SVETA Immo 12 Immobilien GmbH wurde 2017 gegründet und ist als Teil der SVETA-Gruppe im Bereich des Ankaufs, Umbaus und Verkaufs von Liegenschaften tätig. „Als Aktiva werden von der Schuldnerin von fünf Liegenschaften in Wien angeführt. Gemäß vorliegenden Unterlagen sollen vom gegenständlichen Verfahren derzeit zehn Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 19,5 Millionen Euro betroffen sein. Dienstnehmer hingegen sollen im schuldnerischen Unternehmen nicht beschäftigt sein“, so der AKV.

Fortführung geplant

Wie es zur Insolvenz kam, ist laut AKV noch nicht bekannt. Eine Fortführung und Entschuldung über einen Sanierungsplan wird angestrebt. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren angeboten. „Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird vom Alpenländischen Kreditorenverband nunmehr eingehend geprüft“, heißt es in der Aussendung des AKV. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Podoschek bestellt. Gläubigerforderungen können bis zum 17. März 2025 angemeldet werden.

Weiteres Unternehmen betroffen

Am Freitag, dem 7. Feber 2025, wurde eine weitere Insolvenz innerhalb der Sveta-Gruppe bekannt. Dieses Mal betrifft es das Vermögen der Firma Sveta Keplerplatz 8 Immobilien GmbH. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet. In der Aussendung des AKV heißt es: „Die Tätigkeit des schuldnerischen Unternehmens umfasst unter anderem das Grundstücks- und Wohnungswesen. Die Schuldnerin betreibt an der Adresse des Firmensitzes Rennweg 51, 1030 Wien ein Unternehmen, welches im Jahr 2021 gegründet wurde. Derzeit sind bei der Schuldnerin keine Dienstnehmer beschäftigt.“ Zwei Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 6,8 Millionen Euro seien betroffen. Eine Fortführung und ein Sanierungsplan werden angestrebt.