Schwerer Unfall: Lenker musste aus Unfall-Wrack befreit werden

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 13:52 / ©FF Semriach

Zusammen mit der FF Frohnleiten wurde die FF Semriach am Donnerstag, 6. Februar, zu einem Verkehrsunfall auf der Pöllauerstraße alarmiert. Aus unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam auf der Seite zu liegen.

Lenker aus Unfall-Wrack befreit

„Der Fahrer konnte sich vorerst nicht selbstständig aus diesem befreien. Die am Unfallort als Erstes eintreffenden Gemeindearbeiter leisteten sofort Erste Hilfe und befreiten den Fahrer“, schildert die FF Semriach den Vorfall in einem Einsatzbericht. Die alarmierte FF Frohnleiten wurde kurz vor Ankunft an der Unfallstelle storniert, da die Person bereits das Unfallfahrzeug verlassen konnte. Nach der Bergung des Fahrzeuges sowie Reinigung der Unfallstelle und einer Einsatzzeit von etwa einer Stunde konnte auch die FF Semriach wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.