Bund spart bei Nachmittagsbetreuung: „Es reicht jetzt wirklich“

Klagenfurt bekommt für das nächste Schuljahr deutlich weniger an Geldmitteln für die schulische Nachmittagsbetreuung. In Villach schlägt der Sparkurs des Bundes zwischenzeitig mit rund 800.000 Euro zu Buche. Auch St. Veit muss kräftige Einsparungen hinnehmen. „Es reicht jetzt wirklich“, empören sich die Bildungsreferenten der Städte Villach und Klagenfurt, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), sowie der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ).

Lauter Protest aus Kärntner Städten

Die Städte würden bereits seit Jahren mehr Aufgaben in der Finanzierung der Bildung erfüllen, als sie es müssten. „Diese Sparmaßnahme des Bundes auf Kosten der Kinder und der Eltern sind inakzeptabel, eine Zumutung und den Betroffenen ein Schlag ins Gesicht. Der Bund spart bei den Zukunftschancen der nächsten Generation“, sagen Katholnig, Rabitsch und Kulmer. Die Städte wollen den horrenden Verlust an Bundesfördermittel weder verkraften noch akzeptieren.

„Lassen uns diese Vorgangsweise nicht gefallen“

„Wir können die durch den Bund fehlenden Mittel keinesfalls auf die Eltern überwälzen. Sehr viele sind ohnehin schon weit über Gebühr belastet“, stellen Katholnig, Rabitsch und Kulmer klar. Die Städte sehen sich nicht in der Lage, das durch den Bund verschuldete Defizit auszugleichen. Betroffen seien 80 Nachmittagsgruppen in Klagenfurt und 60 Nachmittagsgruppen in Villach. Rabitsch, Katholnig und Kulmer dazu: „Offenbar hat man im Bund keine Vorstellung von der Lebensrealität, ansonsten könnte man diesen vollkommen inakzeptablen Schritt nicht setzen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert