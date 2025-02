Geriatrischen Gesundheitszentren Graz: Pflegebonus wird verlängert

Gleichzeitig ist mit den aktuellen Förderungsrichtlinien des Landes Steiermark nach dem Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz (EEZG) die vollständige Refundierung der Kosten für die geriatrischen Gesundheitszentren Graz sichergestellt. Die Grundlage hierfür wurde heute im Stadtsenat beschlossen. Konkret bedeutet das: Die monatliche Zulage von 165 Euro brutto wird weiterhin an Pflegekräfte ausbezahlt – auch an Vertragsbedienstete, die direkt in der Pflege tätig sind. Bei Bediensteten der Entlohnungsgruppe g1 ist die Zulage bereits fix in das Grundgehalt integriert.

Über 260 Pflegekräfte profitieren

Von dieser Maßnahme profitieren rund 260 Bedienstete, die tagtäglich unverzichtbare Arbeit für die Gesellschaft leisten. „Diese Entscheidung unterstreicht die Wertschätzung für die Pflegekräfte, die eine tragende Säule des Gesundheitssystems sind. Die Fortführung der Zulage ist ein wichtiger Schritt, um faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Sicherheit in diesem Berufsfeld weiter zu gewährleisten,“ bedankt sich Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) bei den Kolleg:innen für die Umsetzung der notwendigen Grundlagen und für die tägliche Arbeit.