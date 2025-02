Banküberfall in Wien: Mann (40) bedroht Angestellten mit Spielzeugwaffe

In Wien kam es zu einem Banküberfall.

7. Februar 2025

Ein 40-jähriger Österreicher betrat heute Mittag, dem 7. Feber, gegen 11.15 Uhr eine Bankfiliale in Wien-Landstraße und bedrohte einen Angestellten mit einer mutmaßlichen Schusswaffe. Das von ihm geforderte Bargeld steckte er in eine Tasche und verließ fluchtartig den Tatort in unbekannte Richtung.

WEGA nimmt Verdächtigen rasch fest

Eine Sofortfahndung der Polizei wurde eingeleitet – mit Erfolg: Die Sondereinheit WEGA konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen. Auch die vermeintliche Schusswaffe bekamen die Beamten zu Gesicht. „Bei der Tatwaffe handelt es sich um keine funktionstüchtige Schusswaffe, lediglich um eine Waffenattrappe. Diese wurde sichergestellt“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand.