Koalitionsverhandlungen: Gibt die ÖVP Finanzministerium an die FPÖ ab?

Am Freitag trafen sich die Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) im Parlament, um die festgefahrenen Koalitionsgespräche wieder in Gang zu bringen. Nachdem beide Parteien in den letzten Tagen unverrückbare Positionen über Medien kommunizierten und Gespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen führten, saßen sie nun erstmals seit Dienstag wieder an einem Tisch. Die Verhandlungen begannen um 11 Uhr, wurden jedoch bereits nach 45 Minuten für interne Beratungen unterbrochen. Danach fanden weitere Gespräche an einem anderen Ort statt. Gegen 14 Uhr wurde mitgeteilt, dass die Verhandlungen für diesen Tag beendet seien und erst Anfang kommender Woche fortgesetzt werden.

Finanzministerium für die FPÖ?

Wie aus gut informierten ÖVP-Kreisen verlautet, bleibt die FPÖ bei ihrer Forderung, sowohl das Innen- als auch das Finanzministerium zu besetzen, berichtet der Standard. Um die Regierungsbildung voranzutreiben, soll die ÖVP den Freiheitlichen nun das Finanzressort angeboten haben. Eine Bestätigung dieser Information gibt es von offizieller Seite allerdings nicht. Die FPÖ hatte am Dienstag bereits einen umfassenden Forderungskatalog präsentiert, in dem sie neben dem Kanzleramt auch das Innen-, Finanz-, Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Sportministerium beanspruchte. Für die ÖVP war das inakzeptabel.

Khol: „Kickl muss revidieren“

Die harten Fronten zwischen den Parteien erschweren eine Einigung. Besonders die Beharrlichkeit von Herbert Kickl in Bezug auf das Innenministerium sorgt in ÖVP-Kreisen für Unmut. Der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) betonte in der „Zeit im Bild 2“, dass nur eine einvernehmliche Lösung möglich sei. Das bedeute auch, dass Kickl seine Forderungen überdenken und der ÖVP „auf Augenhöhe begegnen“ müsse.

• Die Souveränität Österreichs gegen Einflussnahme aus dem Ausland, insbesondere Russland, muss gewährleitet sein

• Österreich bleibt verlässlicher und konstruktiver Teil der Europäischen Union

• Wir stehen für den Schutz der liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie und den…

Neuer Streitpunkt: Kirchenbeiträge

Zusätzliche Spannungen könnte eine neue Forderung der FPÖ schaffen: Laut mehreren Medienberichten wollen die Freiheitlichen die steuerliche Absetzbarkeit von Kirchenbeiträgen und Spenden an karitative Organisationen einschränken. Dies könnte die konservativ-katholische ÖVP vor ein weiteres Dilemma stellen und die Koalitionsverhandlungen weiter erschweren. Wie es weitergeht, bleibt ungewiss. Bundespräsident Van der Bellen kommentierte die Lage am Freitag nur knapp: „Die Gespräche laufen weiter. Wir werden sehen.“